Черкаський «Азот» відновив виробництво добрив після вимушеного простою

Черкаське підприємство «Азот», що входить до азотного холдингу Ostchem Дмитра Фірташа, відновило виробництво мінеральних добрив після вимушеної зупинки. Ключові цехи підприємства виведено на планову потужність, йдеться у повідомленні пресслужби Group DF.

Деталі

Відновлена робота цеху аміаку А-3 (потужністю 900 тонн на добу) та цеху з виробництва карбаміду М-2 (1100 тонн на добу).

Упродовж кількох днів запланований запуск цеху М-5 (неконцентрована азотна кислота) та цеху М-9 (аміачна селітра) для виготовлення карбамідо-аміачної суміші (КАС).

Зупинка виробництва відбулася три тижні тому через падіння тиску газу – внаслідок атаки шахедів, що пошкодили зовнішню газову інфраструктуру міста Черкаси.

«Підприємство повністю забезпечене необхідним газом для виробництва добрив та продовжує постачання добрив. Попри вимушену зупинку, завод на 100% виконає свої зобовʼязання», – зазначив голова правління компанії Віталій Скляров.

Контекст

Підприємства Ostchem зіткнулися із вимушеними зупинками виробництва, повʼязаними з попаданням дронів на територію заводів, руйнуванням зовнішньої газової та енергетичної інфраструктури у Черкаській та Рівненській областях. Форс-мажори призвели до вимушених збоїв у постачанні добрив.

Заводи азотного холдингу Ostchem виробили 529 300 тонн мінеральних добрив у першому кварталі 2025 року. Зокрема, Черкаський «Азот» виробив 394 800 тонн, а «Рівнеазот» – 134 400 тонн. Хімзаводи групи наростили обсяги виробництва на 5,3% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

У 2024 році Ostchem виробив 1,8 млн тонн мінеральних добрив, що на 13% менше порівняно з 2023 роком, коли було виготовлено 2,1 млн тонн. Середньорічне завантаження виробничих потужностей Ostchem не перевищило 70%.

Причиною падіння у компанії назвали – «неконтрольоване зростання імпорту».

Європейські країни ще у жовтні 2024 року розпочали обговорення можливості підвищення мит на російські добрива, повідомляв Bloomberg. Причиною стали скарги на «агресивну стратегію зниження цін» Росії, яка витісняє місцевих виробників із ринку.

Росія залишається найбільшим експортером добрив у світі з часткою близько 18% глобального ринку. Попри те що ця галузь не потрапила під санкції, вона зіштовхується з проблемами, зокрема перебоями в логістиці та платежах. Основним покупцем російської продукції були США.

28 січня 2025 року Європейська комісія запровадила додаткові мита на низку сільськогосподарських продуктів та азотних добрив з Росії та Білорусі. Мета – зменшення імпортної залежності та посилення продовольчої безпеки ЄС.