Кабінет Міністрів призначив Дарину Марчак заступницею міністра економіки довкілля та сільського господарства Олексія Соболєва. Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.
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Деталі
- Марчак працювала три роки на посаді заступниці міністра соціальної політики. Вона займалася пенсійною реформою, зміною підходів до соціальних виплат, зокрема виступала за зменшення доплат та пенсій прокурорів та інших представників силового блоку та розробляла демографічну стратегію країни.
Контекст
17 липня Верховна Рада призначила нового премʼєр-міністра Юлію Свириденко та оновила склад уряду.
В результатів новим міністром соціальної політики став колишні заступники міністра фінансів Дениси Улютін.
Міністерство економіки обʼєднали з Міндовкілля та Мінагро. Нове Міністерство очолив колишній заступник міністра економіки Олексій Соболев. Ідея створення міністерства виникла через угоду між Україною та США з видобутку корисних копалин.
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