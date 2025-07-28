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Дарина Марчак перейшла з Мінсоцполітики на посаду заступниці міністра Олексія Соболєва

Іра Крицька /з особистого архіву
Іра Крицька
Forbes

1 хв читання

Кабінет Міністрів призначив Дарину Марчак заступницею міністра економіки довкілля та сільського господарства Олексія Соболєва. Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook. 

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Деталі 

Контекст 

17 липня Верховна Рада призначила нового премʼєр-міністра Юлію Свириденко та оновила склад уряду.

В результатів новим міністром соціальної політики став колишні заступники міністра фінансів Дениси Улютін.

Міністерство економіки обʼєднали з Міндовкілля та Мінагро. Нове Міністерство очолив колишній заступник міністра економіки Олексій Соболев. Ідея створення міністерства виникла через угоду між Україною та США з видобутку корисних копалин

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