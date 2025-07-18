До наглядової ради паливної компанії UPG ввійде родина її засновника Володимира Петренка, про це він повідомив у інтервʼю Forbes Ukraine.
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Деталі
- «UPG – це сімейний бізнес, тому до наглядової ради ввійде родина», – каже Петренко.
- Наглядова рада складатиметься з трьох людей, включно з Петренком, який її очолить. Імена інших поки не називаються, але відомо, що офіційно компанія записана на сестру Петренка – Юлію Васьковську.
- «Переходимо на корпоративний стиль управління, щоб зменшити ризики одноосібних ухвалень рішень», – каже засновник UPG.
Контекст
UPG Володимира Петренка – одна з найбільших мереж АЗС в Україні, займає п’яте місце за обсягами реалізації пального після OKKO, WOG, Ukrnafta та БРСМ-Нафта. Виторг у 2024-му – 38,4 млрд грн, що на 22% більше, ніж у 2023-му.
До липня 2025-го компанія займала девʼяте місце в Україні за кількістю АЗС (87). Оренда 34 заправок Avias і ANP вивела мережу на шосте місце. Якщо АМКУ дозволить компанії Петренка орендувати ще 200 АЗС, то це виведе її на четверте місце.
Компанія існує понад 20 років, але лише у липні 2025-го Петренко вперше найняв генерального директора – ним став Олександр Матюшенко, який раніше був членом правління у банку «Південний».
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