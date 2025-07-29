Європейський Союз вивів частину російських портів із-під заборони в рамках 18-го пакета санкцій, щоб дозволити транзит казахстанського вугілля до ЄС, пише Tengrinews.kz з посиланням на пресслужбу Міністерства торгівлі та інтеграції країни. Брюссель відповів на офіційне звернення Казахстану, який намагається зберегти експорт в умовах обмежень.

Деталі

Транзит казахстанського вугілля через певні російські порти дозволено за кількох умов: вантаж має бути суто казахстанського походження; право власності має належати нерезидентам країн під санкціями; використання портів обмежується лише транзитом, без закупівлі або виробництва товарів на їх території.

У Мінторгівлі Казахстану заявили, що це рішення сприятиме відновленню постачань та посиленню стійкості логістики.

Контекст

У лютому 2025 року, після ухвалення 16-го пакета санкцій, ЄС заборонив угоди з низкою російських портів, що унеможливило транзит казахстанського вугілля до Європи. Зокрема, йдеться про порт Усть-Луга, який є ключовим маршрутом постачання. Казахстан подав офіційне клопотання до Єврокомісії з проханням переглянути обмеження, і в рамках 18-го пакета санкцій у санкційний режим були внесені зміни.

У 2022–2024 роках частка експорту казахстанського вугілля до ЄС коливалася на рівні 45–54% загального обсягу. У січні–травні 2025 року вона знизилася до 38,5% – до 1,6 млн тонн на $82,9 млн.

У 2022 році Казахстан поставив до ЄС 4,4 млн тонн вугілля на $419,2 млн, у 2023-му – 6,1 млн тонн на $382 млн, у 2024-му – 5,2 млн тонн на $312,5 млн, за січень-травень 2025-го – 1,6 млн тонн на $82,9 млн.