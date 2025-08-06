Honda Motor скоротила чистий прибуток в першому кварталі на 50% порівняно з попереднім роком, до $1,33 млрд за три місяці, що закінчилися 30 червня, частково через вплив мит у США та разові збитки, пов’язані з електромобілями. Про це йдеться у звіті компанії 6 серпня.

Деталі

Це не виправдало прогноз аналітиків LSEG, які очікували чистий прибуток у $1,68 млрд. Виторг за перший квартал знизився на 1,2% порівняно з минулим роком і склав $36,14 млрд.

Honda переглянула прогнози на фінансовий рік, що почався у квітні, зменшивши оцінку впливу мит на свої операції. Компанія тепер очікує, що мита вплинуть на $3,05 млрд цього фінансового року, тоді як раніше прогнозувала зниження операційного прибутку на $4,40 млрд через мита США.

Для фінансового року, що почався у квітні, Honda прогнозує зниження виторгу на 2,7% до $142,85 млрд та падіння чистого прибутку на 50% до $2,84 млрд. Раніше компанія прогнозувала виторг на рівні $137,39 млрд та чистий прибуток у $1,69 млрд.

Контекст

Honda приєдналася до низки глобальних автовиробників, які підраховують збитки від мит, запроваджених Трампом. General Motors знизила прогноз річного прибутку на $5 млрд, Ford Motor Co. очікує щорічного удару на $1,5 млрд, а Toyota Motor Corp. прогнозує падіння прибутку на $1,2 млрд лише за квітень і травень. У понеділок Mazda Motor Co. повідомила, що утримується від річного прогнозу через невизначеність, оцінивши вплив тарифів у квітні в $68 млн.

США залишаються ключовим ринком для п’яти найбільших японських автовиробників, зокрема Honda. У 2024 році компанія реалізувала в США близько 1,4 млн автомобілів, з яких майже 40% імпортувалися з Канади або Мексики. Щоб зменшити вплив мит Трампа, у квітні Honda оголосила про плани перенести частину виробництва з Мексики та Канади до США, щоб 90% автомобілів, проданих у країні, виготовлялися локально.

У липні Японія та США уклали торговельну угоду, встановивши 15% мито на японські товари, зокрема автомобілі. США почали застосовувати 25% мито на готові автомобілі іноземного виробництва з початку квітня.