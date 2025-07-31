Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA

Що шукаємо?

Категорія
Новини
Дата

Ігор Кривецький відкрив 5-зірковий готель Edem Kyiv у Конча-Заспі

Тетяна Антонюк /з особистого архіву
Тетяна Антонюк
Forbes

1 хв читання

Edem Kyiv в Конча-Заспі /надано Edem Family

Edem Kyiv в Конча-Заспі Фото надано Edem Family

Ігор Кривецький, власник преміального курорту Edem Resort, відкрив новий готель – 5-зірковий Edem Kyiv у Конча-Заспі. Він запрацював у тестовому режимі 29 липня, вказано на Instagram-сторінці.

Купуйте річну передплату на 6 журналів Forbes Ukraine зі змістовними матеріалами, рейтингами та аналітикою від 1 350 грн.

Ключові факти

  • Edem Kyiv – заміський готельний комплекс з територією близько 1 га у Конча-Заспі на березі Дніпра. 
  • Відкриватимуть його поетапно. Спершу готель, який включає 35 номерів різних категорій – від стандартів до люксів, і три ресторани. Пізніше – спа, спортивний і медичний центр. На території комплексу також розташований конгрес-хол з окремою інфраструктурою.
  • Прибережна зона облаштована для прогулянок і відпочинку, після завершення війни тут планують відновити водну інфраструктуру: організувати швартування човнів та яхт, відкрити школи вітрильного спорту, проводити регати. 
  • Засновник і власник Edem Kyiv – український бізнесмен і меценат Ігор Кривецький. Інвестиції у створення комплексу – приватні кошти засновника та його родини, повідомили в керівній компанії Edem Family. 
  • Загальний обсяг інвестицій в Edem Kyiv оцінюється в десятки мільйонів доларів, йдеться в повідомленні Edem Family. Інвестиції в один номер становлять близько $500 000, розповідав CEO керівної компанії Edem Family Олексій Волошин у грудні 2024-го. Відповідно, сукупна вартість готелю з 35 номерів може скласти $17,5 млн, підрахував тоді Forbes Ukraine.
готель Edem Kyiv /надано Edem Family

У комплексі представлені роботи українських художників і скульпторів Фото надано Edem Family

Edem Kyiv має 35 номерів /надано Edem Family

Готель пропонує номери різних категорій — від стандартів до люксів Фото надано Edem Family

Edem Kyiv у Конча-Заспі /надано Edem Family

Територія комплексу закрита та під охороною 24/7 Фото надано Edem Family

Попередній слайд
Наступний слайд

Контекст

Edem Kyiv побудований на базі готелю «Старий Відень», який Ігор Кривецький купив у 2009 році. У 2013 році розпочали його трансформацію – вирішили перетворити на ще один готель під брендом Edem. Планували відкрити Edem Kyiv під час пандемії, але перенесли запуск майже на два роки. Коли почалася війна – поставили проєкт на паузу. 

Кривецький – власник Edem Resort Lviv у Львівській області. В нього входять курорт з медичним і SPA-центром, парк сучасної скульптури «3020», Музей трипільської культури та Музей українського художника Олександра Сухоліта. Гольф-клуб Edem Golf, SPA-комплекс Forest SPA, Центр відновлення здоров’я Edem Clinic, артмаркет українських брендів Vilni, Університет нутриціології та дієтології IUND, виноробня Chateau Edem, конюшня Edem, ресторани Panorama і Terrace by the Lake, Академія Edem.

Виторг Edem Resort у 2024 році сягнув 500 млн грн, розповідав Олексій Волошин.

Матеріали по темі

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Третій випуск 2025 року вже у продажу
Третій випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні