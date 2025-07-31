Ключові факти

Edem Kyiv – заміський готельний комплекс з територією близько 1 га у Конча-Заспі на березі Дніпра.

Відкриватимуть його поетапно. Спершу готель, який включає 35 номерів різних категорій – від стандартів до люксів, і три ресторани. Пізніше – спа, спортивний і медичний центр. На території комплексу також розташований конгрес-хол з окремою інфраструктурою.

Прибережна зона облаштована для прогулянок і відпочинку, після завершення війни тут планують відновити водну інфраструктуру: організувати швартування човнів та яхт, відкрити школи вітрильного спорту, проводити регати.

Засновник і власник Edem Kyiv – український бізнесмен і меценат Ігор Кривецький. Інвестиції у створення комплексу – приватні кошти засновника та його родини, повідомили в керівній компанії Edem Family.

Загальний обсяг інвестицій в Edem Kyiv оцінюється в десятки мільйонів доларів, йдеться в повідомленні Edem Family. Інвестиції в один номер становлять близько $500 000, розповідав CEO керівної компанії Edem Family Олексій Волошин у грудні 2024-го. Відповідно, сукупна вартість готелю з 35 номерів може скласти $17,5 млн, підрахував тоді Forbes Ukraine.

У комплексі представлені роботи українських художників і скульпторів Фото надано Edem Family Готель пропонує номери різних категорій — від стандартів до люксів Фото надано Edem Family Територія комплексу закрита та під охороною 24/7 Фото надано Edem Family Попередній слайд Наступний слайд

Контекст

Edem Kyiv побудований на базі готелю «Старий Відень», який Ігор Кривецький купив у 2009 році. У 2013 році розпочали його трансформацію – вирішили перетворити на ще один готель під брендом Edem. Планували відкрити Edem Kyiv під час пандемії, але перенесли запуск майже на два роки. Коли почалася війна – поставили проєкт на паузу.

Кривецький – власник Edem Resort Lviv у Львівській області. В нього входять курорт з медичним і SPA-центром, парк сучасної скульптури «3020», Музей трипільської культури та Музей українського художника Олександра Сухоліта. Гольф-клуб Edem Golf, SPA-комплекс Forest SPA, Центр відновлення здоров’я Edem Clinic, артмаркет українських брендів Vilni, Університет нутриціології та дієтології IUND, виноробня Chateau Edem, конюшня Edem, ресторани Panorama і Terrace by the Lake, Академія Edem.

Виторг Edem Resort у 2024 році сягнув 500 млн грн, розповідав Олексій Волошин.