У Львові відкрили апарт-готель міжнародної мережі Louvre Hotels Group

У Львові 4 червня запрацював Tulip Residences Lviv – перший в Україні готель міжнародного оператора Louvre Hotels Group, повідомляє пресслужба Львівської міської ради. Це один з найбільших операторів з понад 1700 готелів у 70 країнах світу.

Деталі

Tulip Residences Lviv розташований у багатофункціональному комплексі Kristal Plaza, його забудовник – «Галицька будівельна гільдія».

У готелі облаштовано 73 апартаменти з міні-кухнями, є інклюзивні номери для гостей з інвалідністю.

Також до комплексу входять Tulip Café Corner, бізнес-простір для зустрічей і подій, тренажерна зала, підземний паркінг, відпочинкова тераса та новий міський парк, інтегрований у загальну рекреаційну зону.

Готель відкрився у форматі soft-opening – періоду, протягом якого команда тестує сервіси та бізнес-процеси відповідно до міжнародних стандартів.

Оператор Louvre Hotels Group планував відкрити Tulip ще навесні 2024 року, повідомляло ІА «Інтерфакс-Україна».

Ключові факти

В Україні працює близько 1700 готелів, це 42% від усіх колективних засобів розміщення, за даними Ribas Hotels Group. У Львові – 176 готелів і аналогічних засобів розміщення сукупно на понад 9200 номерів.

У 2024 році готелі Львова були заповнені на 49% (проти 52% у 2023-му), за даними проєкту готельної аналітики Hotel Matrix. У першому кварталі – на 46-48% залежно від місяця.

Торік у місті відкрили щонайменше три готелі – Select Hotel, LEV Lifestyle Hotel, Hotel Tourist Lviv (після оновлення), за даними компанії EY.