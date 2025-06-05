Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA

Що шукаємо?

Категорія
Новини
Дата

У Львові відкрили апарт-готель міжнародної мережі Louvre Hotels Group

Тетяна Антонюк /з особистого архіву
Тетяна Антонюк
Forbes

1 хв читання

Готель Tulip Residences Lviv у Львові /Tulip Residences

Готель Tulip Residences Lviv у Львові відкрили у форматі soft-opening 4 червня 2025 року Фото Tulip Residences

У Львові 4 червня запрацював Tulip Residences Lviv – перший в Україні готель міжнародного оператора Louvre Hotels Group, повідомляє пресслужба Львівської міської ради. Це один з найбільших операторів з понад 1700 готелів у 70 країнах світу.

Форум Підприємців 2025 у Києві. 26–27 червня – два дні практичного контенту, стратегій і нетворкінгу для бізнесу, що зростає. Долучайтеся за посиланням.

Деталі

  • Tulip Residences Lviv розташований у багатофункціональному комплексі Kristal Plaza, його забудовник – «Галицька будівельна гільдія».
  • У готелі облаштовано 73 апартаменти з міні-кухнями, є інклюзивні номери для гостей з інвалідністю. 
  • Також до комплексу входять Tulip Café Corner, бізнес-простір для зустрічей і подій, тренажерна зала, підземний паркінг, відпочинкова тераса та новий міський парк, інтегрований у загальну рекреаційну зону.
  • Готель відкрився у форматі soft-opening – періоду, протягом якого команда тестує сервіси та бізнес-процеси відповідно до міжнародних стандартів. 
  • Оператор Louvre Hotels Group планував відкрити Tulip ще навесні 2024 року, повідомляло ІА «Інтерфакс-Україна». 

Ключові факти

В Україні працює близько 1700 готелів, це 42% від усіх колективних засобів розміщення, за даними Ribas Hotels Group. У Львові – 176 готелів і аналогічних засобів розміщення сукупно на понад 9200 номерів. 

У 2024 році готелі Львова були заповнені на 49% (проти 52% у 2023-му), за даними проєкту готельної аналітики Hotel Matrix. У першому кварталі – на 46-48% залежно від місяця.

Торік у місті відкрили щонайменше три готелі – Select Hotel, LEV Lifestyle Hotel, Hotel Tourist Lviv (після оновлення), за даними компанії EY.

Матеріали по темі

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Другий випуск 2025 року вже у продажу
Другий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні