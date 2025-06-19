Кабінет Міністрів України затвердив постанову, що дозволяє подавати повідомлення про початок будівельних робіт на основі будівельного паспорта та сповіщати про завершення будівництва через застосунок «Дія». Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад і територій 19 червня.