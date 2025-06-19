Кабінет Міністрів України затвердив постанову, що дозволяє подавати повідомлення про початок будівельних робіт на основі будівельного паспорта та сповіщати про завершення будівництва через застосунок «Дія». Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад і територій 19 червня.
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Деталі
- Раніше такі послуги надавалися лише через портал «Дія» або в ЦНАПах.
- Нові можливості доступні для власників приватних будинків площею до 500 кв. м і висотою до двох поверхів, а також господарських споруд, таких як гаражі, літні кухні чи сараї.
- Крім того, у застосунку «Дія» з’являться push-сповіщення про статус будівельних послуг, оформлених у ЦНАПах.
- Повідомлення надходитимуть після передачі документів до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (ЄДЕССБ) та за результатами їх розгляду.
Контекст
Цифровізація будівельних послуг здійснюється Міністерством розвитку громад і територій України спільно з Міністерством цифрової трансформації за підтримки проєкту «Цифровізація для зростання, доброчесності та прозорості» (UK DIGIT). Цей проєкт реалізує Фонд Євразія за фінансування уряду Великої Британії (UK Dev). Партнером проєкту є Фонд Східна Європа.
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