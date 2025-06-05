Міністр фінансів України Сергій Марченко та керівник Офісу Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA) в Україні Хідекі Мацунага підписали угоду, яка дозволить отримати майже $3 млрд у межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration (ERA). Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів 5 червня.

Деталі

Згідно з документом, Японія надасть Україні кредит на суму 471,9 млрд японських єн (понад $3 млрд). Погашення та обслуговування кредиту здійснюватимуться за рахунок доходів від заморожених російських активів.

Ці кошти є частиною механізму Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) країн G7, загальний обсяг якого становить близько 50 млрд доларів США.

Кредит від Японії буде спрямовано на фінансування ключових видатків Державного бюджету України, що сприятиме підтримці економіки та розвитку країни.

Сергій Марченко висловив подяку Уряду Японії та JICA за постійну підтримку України з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Контекст

У червні 2024 року лідери G7 домовилися про надання Україні кредиту на суму $50 млрд, який буде погашений за рахунок доходів від заморожених російських валютних резервів на суму близько €260 млрд.

Відповідно до угоди, ЄС і США виділять по $20 млрд, а решта $10 млрд буде розподілена між Великою Британією, Японією та Канадою.

9 квітня ЄС перерахував Україні €1 млрд у рамках ініціативи G7, а 14 квітня Велика Британія надала майже $1 млрд.

18 квітня міністр фінансів України Сергій Марченко підписав угоду з Японією про надання кредиту на 471,9 млрд японських єн (приблизно $3 млрд).