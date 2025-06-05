Міністр фінансів України Сергій Марченко та керівник Офісу Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA) в Україні Хідекі Мацунага підписали угоду, яка дозволить отримати майже $3 млрд у межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration (ERA). Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів 5 червня.
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Деталі
- Згідно з документом, Японія надасть Україні кредит на суму 471,9 млрд японських єн (понад $3 млрд). Погашення та обслуговування кредиту здійснюватимуться за рахунок доходів від заморожених російських активів.
- Ці кошти є частиною механізму Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) країн G7, загальний обсяг якого становить близько 50 млрд доларів США.
- Кредит від Японії буде спрямовано на фінансування ключових видатків Державного бюджету України, що сприятиме підтримці економіки та розвитку країни.
- Сергій Марченко висловив подяку Уряду Японії та JICA за постійну підтримку України з початку повномасштабного вторгнення Росії.
Контекст
У червні 2024 року лідери G7 домовилися про надання Україні кредиту на суму $50 млрд, який буде погашений за рахунок доходів від заморожених російських валютних резервів на суму близько €260 млрд.
Відповідно до угоди, ЄС і США виділять по $20 млрд, а решта $10 млрд буде розподілена між Великою Британією, Японією та Канадою.
9 квітня ЄС перерахував Україні €1 млрд у рамках ініціативи G7, а 14 квітня Велика Британія надала майже $1 млрд.
18 квітня міністр фінансів України Сергій Марченко підписав угоду з Японією про надання кредиту на 471,9 млрд японських єн (приблизно $3 млрд).
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