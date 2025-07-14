Члени комісії з відбору голови Бюро економічної безпеки (БЕБ) на засіданні 14 липня одностайно підтримали рішення не проводити повторне голосування та повернути лист з цією вимогою назад до назад до Кабміну. Єдиним кандидатом на посаду залишається детектив НАБУ Олександр Цивінський.

Ключові факти

«Не бачу, щоб у комісії були можливості повертатися до попередніх етапів конкурсу», – сказала під час засідання голова комісії Лаура Стефан. Вона вважає, що комісія виконала своє завдання і завершила роботу, відповідно до закону.

Вона нагадала, що всі 16 фіналістів в травні цього року успішно пройшли спецперевірку, а інформація про ніби російське громадянство батька переможця конкурсу Олександра Цивінського була в публічному просторі з 2023 року, коли кандидат брав участь у конкурсі на посаду директора Національного антикорупційного бюро (НАБУ).

Члени комісії вирішили повернути лист Кабміну з пропозицією повторно подати кандидатів, який надійшов 8 липня.

Контекст

Комісія 24 червня з другого разу обрала кандидатуру нинішнього керівника підрозділу НАБУ Олександра Цивінського для посади директора БЕБ.

Відповідно до закону про БЕБ, Цивінський мав бути призначений до 10 липня. Утім, Кабмін вже 7 липня не підтримав його та доручив відбірковій комісії повторно внести на голосування двох кандидатів.

Причина – лист від Служби безпеки України, що нібито містить інформацію про можливі безпекові ризики. Про що саме йдеться, урядовці не уточнили.

Це рішення може суттєво затягнути призначення нового очільника бюро, яке працює без повноцінного голови понад два роки та поставити під загрозу новий транш від Міжнародного валютного фонду (МВФ) на $430 млн.