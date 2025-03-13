Кремль: Росія не хоче тимчасового перемирʼя з Україною

Москва не хоче тимчасового перемирʼя з Україною, а «зацікавлена в довгостроковому врегулюванні». Про це заявив помічник президента РФ Юрій Ушаков 13 березня, пише «Інтерфакс» .

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Мета полягає в довгостроковому мирному врегулюванні, до якого необхідно прагнути, сказав Ушаков. За його словами, таке врегулювання має враховувати «законні інтереси країни та відомі занепокоєння». Він зазначив, що кроки, які лише «імітують мирні дії», у нинішній ситуації є нікому не потрібними.

Ушаков сказав, що під час розмови з радником із нацбезпеки США Майком Волтцем виклав позицію РФ щодо цього.

«Я, звісно, прокоментував досягнуті домовленості про тимчасове перемирʼя, виклав нашу позицію з приводу того, що це ні що інше як тимчасовий перепочинок для українських військових, більше нічого», – заявив Ушаков.

Контекст

Президент РФ Володимир Путін не має наміру йти на компроміси в мирних переговорах з Україною, вважають представники західних спецслужб. Така позиція Кремля ускладнює спроби президента США Дональда Трампа досягти реалістичного закінчення війни.

Серед завідомо неприйнятних умов Путіна – міжнародне визнання захопленої Москвою української території, зобов’язання України до нейтралітету та відмова від європейських миротворців. Представники спецслужб зазначають, що російський лідер готовий продовжувати бойові дії, якщо його цілі не будуть досягнуті.

Цього тижня спецпосланець Трампа Стів Віткофф відвідає Москву для зустрічі з Путіним. За підсумками переговорів у Джидді Україна погодилась із пропозицією США про 30-денне перемир’я за умови взаємного погодження з Росією. Голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що наступного тижня експерти почнуть обговорювати деталі припинення вогню. Джерела Reuters у Кремлі вважають, що Путін, найімовірніше, не прийме пропозицію США.

Водночас Дональд Трамп пригрозив Росії «руйнівними» санкціями, якщо мирні переговори проваляться. «Є речі, які можна робити, але які будуть неприємними у фінансовому сенсі», – сказав Трамп, якого цитує BBC.

Ці «фінансові проблеми» можуть виявитися «руйнівними» для Москви, вважає президент США. «Я не хочу цього робити, тому що я хочу миру», – наголосив президент США.

Джерела Bloomberg вважають, що Путін може погодитися на можливі умови перемир’я, але з умовою припинення постачань зброї в Україну.

Московський аналітичний центр, близький до ФСБ Росії, підготував для Кремля документ із «максималістськими» вимогами щодо завершення війни проти України. Видання The Washington Post 12 березня опублікувало фрагменти документу, який опинився в розпорядженні розвідки однієї з європейських країн. Чого хоче Путін, читайте тут.