Найбільший пенсійний фонд Європи продав акції Tesla на $585 млн через суперечки про багатомільярдний бонус Маска

Найбільший пенсійний фонд Європи, Stichting Pensioenfonds ABP, продав усі свої акції Tesla Inc. на $585 млн у третьому кварталі. Однією з головних причин стало невдоволення компенсаційним пакетом Ілона Маска, пише Bloomberg 12 січня.

Деталі

«У нас виникли проблеми з пакетом оплати праці Маска», – заявив представник ABP. Фонд також враховував витрати, рівень прибутковості та вимоги щодо відповідальних інвестицій при ухваленні рішення про продаж.

Одним із факторів були також погані умови праці в компанії, пише нідерландська газета Het Financieele Dagblad

У червні 2024 року, ABP проголосував проти компенсаційного пакета Маска, назвавши його «спірним та надзвичайно високим».

Контекст

У 2018 році Tesla ухвалила рішення компенсувати Ілону Маску його роботу на посаді генерального директора у формі акцій компанії замість традиційної зарплати. Цей пакет став найбільшим в історії публічних компаній і передбачав винагороду до $55,8 млрд, якщо компанія досягне визначених показників.

Суд у США неодноразово скасовував це рішення, востаннє – 3 грудня 2024 року. Суддя відхилила другу спробу компанії затвердити виплати, попри те що 72% акціонерів підтримали цей план. У рішенні суду йдеться, що винагорода виявилася «у 250 разів вищою за середній план для керівників і більш ніж у 33 рази вищою за попередні виплати Маску».

Мільярдер розкритикував це рішення, назвавши його «абсолютною корупцією» в соцмережі X. Tesla оголосила про намір оскаржити вирок у Верховному суді Делавера.

Якщо компенсацію таки схвалять, це збільшить частку Маска в Tesla з менш ніж 13% до 20%. Маск раніше попереджав, що без збільшення його контролю над компанією він може переключити увагу на інші проєкти, зокрема в сфері штучного інтелекту.