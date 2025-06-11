Національний банк України пояснив відхилення від прогнозу інфляції у травні стрімкішим подорожчанням сирих продуктів харчування внаслідок несприятливих погодних умов навесні й активного експорту продовольства. Про це йдеться у коментарі регулятора 11 червня. У травні інфляція пришвидшилася до 15,9% у річному вимірі.
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Ключові факти
- Інфляція у травні зростала з випередженням прогнозу Національного банку, опублікованого в Інфляційному звіті за квітень.
- Зазначається, що фундаментальний інфляційний тиск був дещо слабшим, ніж очікувалося, однак залишався доволі стійким на тлі жвавого споживчого попиту та високих витрат бізнесу на сировину й оплату праці.
- Інфляція навесні очікувано зростала, однак, за оцінками НБУ, у травні вже сягнула цьогорічного максимуму.
- Надалі очікується її сповільнення за широким спектром товарів і послуг. Цьому, зокрема, має посприяти розширення пропозиції продовольства на тлі надходження нових урожаїв.
- Крім того, сповільненню інфляції сприятимуть ліпша, ніж торік, ситуація в енергетиці, зменшення світових цін на нафту й послаблення зовнішнього цінового тиску, а також подальший вплив заходів монетарної політики НБУ. Значний статистичний ефект матиме й торішня висока база порівняння адміністративно-регульованих цін, зокрема через одноразове підвищення тарифів на електроенергію в червні 2024 року.
Контекст
У річному вимірі зростання цін за підсумками травня прискорилося до 15,9% після 15,1% у квітні, повідомила Державна служба статистики 10 червня. Місячний показник інфляції в Україні у травні становив 1,3% порівняно з 0,7% у квітні.
На споживчому ринку у травні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 2,8%. Найбільше (на 17,6%) подорожчали фрукти. На 8,3–0,7% зросли ціни на свинину, м’ясо птиці, яловичину, безалкогольні напої, рибу та продукти з риби, хліб, сало, овочі, макаронні вироби, цукор.
НБУ прогнозує зниження інфляції влітку 2025 року, а до кінця року вона має становити 8,7%, повернувшись до однознакового рівня. Цьому сприятимуть нові врожаї, покращення енергопостачання, помірний тиск на ринку праці та зниження світових цін на нафту.
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