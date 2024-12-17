Нідерландський FMO інвестував у Kernel, приєднавшись до олійного синдикату європейських банків

Український агрохолдинг Kernel – один з найбільших виробників соняшникової олії у світі – підписав угоду про співпрацю з FMO – Нідерландським банком розвитку підприємництва. У межах співпраці FMO інвестував у Kernel $25 млн, йдеться у прессрелізі компанії від 17 грудня.

Деталі

FMO приєднався до олійного синдикату Kernel Pre-Export Facility, інвестувавши $25 млн.

приєднався до олійного синдикату Kernel Pre-Export Facility, інвестувавши $25 млн. У процесі перевірки банк детально проаналізував фінансові показники, екологічні, соціальні та корпоративні практики Kernel, що в результаті отримали високу оцінку, заявила компанія.

Це партнерство стало першою прямою інвестицією FMO в Україну з початку повномасштабної війни, зазначається у повідомленні.

Контекст

16 жовтня Kernel уклав угоду про передекспортну кредитну лінію з синдикатом європейських банків: Rabobank, ING Bank та Чорноморський банк торгівлі та розвитку (BSTDB). Кредитна лінія передбачає загальний доступний ліміт до $150 млн зі строком погашення 1 серпня 2025 року з можливістю подальшої пролонгації. За рахунок цього кредиту компанія поповнює обігові кошти для закупівлі насіння соняшнику, ріпаку та сої для подальшої переробки та експорту рослинних олій і шротів на міжнародний ринок.

18 жовтня «Кернел» повідомив, що погасив пʼятирічні єврооблігації на $300 млн зі ставкою 6,5% річних. Викуп відбувся в зазначений у проспекті емісії термін – 17 жовтня. А вже 22 жовтня Fitch Ratings підвищило довгостроковий рейтинг дефолту емітента (IDR) Kernel із «CC» до «CCC-».

Загальний обсяг переробки олійних у 2024-му фінансовому році в агрохолдингу «Кернел» становив 3,2 млн т. Це на 27% більше, ніж у попередньому році, завдяки запуску Старокостянтинівського олійноекстракційного заводу в лютому 2024 року. Продажі соняшникової олії у квітні–червні порівняно з попереднім кварталом зросли на 1% – до 384 000 т. Було продано 20 000 т бутильованої соняшникової олії.

Експорт зерна компанії «Кернел» у квітні–червні досяг 1,6 млн т, що у 2,6 раза більше, ніж торік, та на 14% менше порівняно з попереднім кварталом.

Найбільшим співвласником «Кернелу» через Namsen Ltd. є український бізнесмен Андрій Веревський із часткою 39,3%.

До війни «Кернел» посідав перше місце у світі з виробництва соняшникової олії (близько 7% світового виробництва) та її експорту (близько 12%). Він також був найбільшим виробником і продавцем бутильованої соняшникової олії в Україні. Крім того, холдинг займався вирощуванням іншої агропродукції та її реалізацією.