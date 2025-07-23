Заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко йде з посади. Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook 23 липня.

Деталі

«Майже два роки я мала честь керувати напрямом цифровізації в Міністерстві оборони. Це була найскладніша й найвідповідальніша робота в моєму житті. Наша команда – справжні професіонали, які не боялися викликів, пропонували інноваційні ідеї та змінювали підходи до трансформації сервісів», – зазначила вона у своєму дописі.

У 2006-2018 роках Черногоренко працювала юристкою та адвокаткою. У 2019 році в Міністерстві цифрової трансформації України запускала «єМалятко», електронний лікарняний та COVID-сертифікат у «Дії». У липні 2022 року очолила проєкт «Армія дронів». Із 2023 року – радниця віцепрем’єр-міністра – міністра цифрової трансформації України (на громадських засадах). З вересня 2023 року – заступниця міністра оборони України з питань цифровізації.

Контекст

За час роботи Черногоренко в Міноборони додаток «Резерв+» зареєстрував 4,5 млн користувачів, забезпечивши оновлення даних без відвідування ТЦК, впровадивши електронний військовий документ, онлайн-відстрочки та рекрутинг із 110 000 відгуків. Додаток «Армія+» охопив 840 000 військових, надаючи можливості для подання електронних рапортів, онлайн-навчання, опитувань та програми «Плюси», яка дозволила заощадити 260 млн грн.

Команда також впровадила бойову систему DELTA з елементами штучного інтелекту, яка відповідає стандартам НАТО та обробляє понад 2000 цілей щодня. Система DOT-Chain у чотири рази прискорила доставку продуктів і створила маркетплейс зброї. Центр реагування на кібератаки провів понад 5000 розслідувань у 2024 році.