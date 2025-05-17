OpenAI представила свою найпотужнішу ШІ-модель для програмування

OpenAI оголосила про запуск дослідницької версії Codex, найпотужнішого ШІ-агента для програмування, що працює на базі codex-1, оптимізованої версії моделі o3. Про це пише TechCrunch.
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Деталі
- За словами компанії, Codex генерує «чистіший» код, точно виконує інструкції та ітеративно тестує його.
- Агент працює в ізольованому хмарному середовищі, інтегрується з GitHub і виконує завдання, як-от створення функцій, виправлення помилок і тестування, за 1-30 хвилин.
- Codex доступний підписникам ChatGPT Pro, Enterprise і Team, з планами розширення для Plus і Edu. Користувачі можуть запускати Codex через бічну панель ChatGPT, призначаючи завдання кнопками «Code» або «Ask».
- OpenAI прагне зробити Codex «віртуальним колегою», який автоматизує складні завдання. Безпека моделі o3 застосована до Codex, який відмовляється створювати шкідливе ПЗ і працює в ізольованому середовищі, що обмежує ризики, але й функціональність.
Контекст
Сodex – частина стратегії OpenAI розширити ChatGPT, додавши Sora, Deep Research і Operator для підписників, щоб залучити нових користувачів і збільшити доходи від лімітів.
OpenAI купує ШІ-сервіс для кодування Windsurf за $3 млрд. Очікується, що це буде наймасштабніше придбання компанії-розробника ChatGPT. Угода може відкрити для OpenAI ринок ШІ-асистентів для програмування, де вже конкурують Anthropic, Microsoft та Anysphere, розробник Cursor.
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