OpenAI представила свою найпотужнішу ШІ-модель для програмування

OpenAI оголосила про запуск дослідницької версії Codex, найпотужнішого ШІ-агента для програмування, що працює на базі codex-1, оптимізованої версії моделі o3. Про це пише TechCrunch .

Деталі

За словами компанії, Codex генерує «чистіший» код, точно виконує інструкції та ітеративно тестує його.

Агент працює в ізольованому хмарному середовищі, інтегрується з GitHub і виконує завдання, як-от створення функцій, виправлення помилок і тестування, за 1-30 хвилин.

Codex доступний підписникам ChatGPT Pro, Enterprise і Team, з планами розширення для Plus і Edu. Користувачі можуть запускати Codex через бічну панель ChatGPT, призначаючи завдання кнопками «Code» або «Ask».

OpenAI прагне зробити Codex «віртуальним колегою», який автоматизує складні завдання. Безпека моделі o3 застосована до Codex, який відмовляється створювати шкідливе ПЗ і працює в ізольованому середовищі, що обмежує ризики, але й функціональність.

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Контекст

Сodex – частина стратегії OpenAI розширити ChatGPT, додавши Sora, Deep Research і Operator для підписників, щоб залучити нових користувачів і збільшити доходи від лімітів.

OpenAI купує ШІ-сервіс для кодування Windsurf за $3 млрд. Очікується, що це буде наймасштабніше придбання компанії-розробника ChatGPT. Угода може відкрити для OpenAI ринок ШІ-асистентів для програмування, де вже конкурують Anthropic, Microsoft та Anysphere, розробник Cursor.