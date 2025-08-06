У другому кварталі Reddit збільшив виручку на 78% – до майже $500 млн, що стало найшвидшим зростанням із початку 2022 року. Хоча більшість доходів усе ще забезпечує реклама, компанія вже почала заробляти на угодах із гігантами штучного інтелекту – OpenAI та Google, пише WSJ .

Деталі

Ліцензійні контракти з OpenAI та Google поки що приносять Reddit небагато – лише 7% від загального виторгу. Основний дохід (84%) формує реклама, яка демонструє високі темпи зростання.

Водночас Reddit став лідером за згадками у відповідях на запити у ChatGPT, Google Gemini та Perplexity. За даними Profound, з серпня 2024 року Reddit був основним джерелом даних для цих сервісів. У червні Ahrefs повідомив, що Reddit згадується у 5,5% відповідей Google AI Overviews – більше, ніж будь-який інший сайт.

Інтерес до Reddit з боку ШІ-платформ відкриває для компанії нові джерела доходу. Попит на контент, створений реальними людьми, зростає. Саме цим пояснюється привабливість Reddit для пошукових систем і рекламодавців. За оцінками New Street Research, до 40% дискусій на Reddit мають комерційну цінність. Користувачі обговорюють товари та послуги. Це робить платформу привабливою для рекламодавців у фазі «вибору» продукту.

Ліцензійні угоди навряд чи стануть основним джерелом виручки, проте це додаткове джерело високорентабельних доходів: Reddit демонструє валову маржу на рівні 91%, що є одним із найвищих показників у галузі.

Reddit лише починає капіталізувати власний контент і завдяки штучному інтелекту його роль у цифровій екосистемі може суттєво зрости.

Контекст

​​Reddit – соціальна платформа та форум, де користувачі створюють, діляться та обговорюють контент у тематичних спільнотах, відомих як «сабредіти». Заснована в 2005 році Стівом Гаффманом, Алексісом Оганяном та Аароном Шварцем, Reddit є одним із найпопулярніших сайтів у світі, з мільйонами активних користувачів щодня.

Reddit активно розвиває власні технології штучного інтелекту. Після виходу на Нью-Йоркську фондову біржу компанія придбала ШІ-стартап Memorable AI для вдосконалення рекламних можливостей, а згодом запустила власний ШІ-пошук на платформі.

Після невеликого падіння активності користувачів у США пів року тому (через зміни алгоритмів Google), Reddit несподівано наростив аудиторію: кількість щоденних активних користувачів у США зросла до 50,3 млн.

Котирування Reddit вже відіграли більшу частину втрат після обвалу навесні. Акції зросли на 24% після останнього звіту.