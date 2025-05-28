Російські війська у ніч на 28 травня атакували промислове підприємство в Світловодську Кіровоградської області, внаслідок чого троє людей отримали поранення. Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.
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- «У Світловодську зазнав удару один із промислових об’єктів. Пожежу локалізовано, наразі відомо про трьох травмованих», – зазначив він.
- Крім того, атакою пошкоджено 76 приватних будинків та один 9-поверховий житловий будинок. На місці працюють відповідні служби, додав Райкович.
Контекст
Уночі російські війська здійснили атаку на Україну дронами-камікадзе. Унаслідок удару в Харківській області поранено вісьмох осіб. Вибухи також пролунали в Полтаві, Миколаївській області та інших регіонах.
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