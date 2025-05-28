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Росія вдарила по підприємству на Кіровоградщині, є жертви

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Російські війська у ніч на 28 травня атакували промислове підприємство в Світловодську Кіровоградської області, внаслідок чого троє людей отримали поранення. Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

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Деталі 

  • «У Світловодську зазнав удару один із промислових об’єктів. Пожежу локалізовано, наразі відомо про трьох травмованих», – зазначив він.
  • Крім того, атакою пошкоджено 76 приватних будинків та один 9-поверховий житловий будинок. На місці працюють відповідні служби, додав Райкович.

Контекст 

Уночі російські війська здійснили атаку на Україну дронами-камікадзе. Унаслідок удару в Харківській області поранено вісьмох осіб. Вибухи також пролунали в Полтаві, Миколаївській області та інших регіонах.

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