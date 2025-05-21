Росія вдарила по Сумах: пошкоджено промислові підприємства, частина міста без світла

Російські війська у ніч на 21 травня атакували Суми дронами «Шахед», внаслідок чого постраждала одна людина, повідомив голова міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко.

Деталі

Атака пошкодила два промислових підприємства: одне отримало п’ять влучань, друге – два, спричинивши пожежі, а також обірвала лінії електропередач, залишивши частину міста без світла та порушивши водопостачання.

Тривають аварійно-відновлювальні роботи, а критична інфраструктура працює на генераторах, заявив в.о. міського голови Артем Кобзар.

Контекст

Минулого тижня внаслідок російських обстрілів на Сумщині загинули 13 мирних жителів, повідомив голова ОВА. За його словами, регулярні атаки росії спричиняють масштабні руйнування житлових будинків, обʼєктів інфраструктури, а також пошкодження електро- та газопостачання.

Українські регіони постійно зазнають ударів із застосуванням різноманітного озброєння – від ударних дронів і ракет до авіаційних бомб і реактивних систем залпового вогню.