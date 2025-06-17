Виробник сублімованої їжі під ТМ «Харчі» втратив цех, офіс і склад у Києві внаслідок російської атаки у ніч на 17 червня. Збитки – $1,5 млн, повідомив засновник і власник Станіслав Стародубцев.

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«Я втратив дуже багато, це справа всього мого життя», – говорить засновник і власник ТМ «Харчі» Стародубцев.

Внаслідок атаки згоріла будівля площею 800 кв. м у Києві, де були офіс, виробництво і склад, повідомив власник. Компанія виробляє сублімовані продукти, серед них – декілька видів супів, борщ, каші, паста, плов.

«Це була прицільна атака дрона на підприємство», – вважає Стародубцев. Ніхто зі співробітників не постраждав.

Він планує шукати допомогу і відновлювати роботу. «Не планую припиняти діяльність», – каже Стародубцев.

Контекст

У ніч на 17 червня Росія атакувала Україну 472 засобами повітряного нападу. Серед них: 440 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори, 2 аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал», 16 крилатих ракет Х-101, 4 крилаті ракети «Калібр», 9 керованих авіаційних ракет Х-59/69 і 1 протирадіолокаційна ракета Х-31П, повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Основним напрямком удару став Київ, повітряна тривога у столиці тривала майже дев’ять годин. Внаслідок обстрілу загинули 14 людей, кількість постраждалих постійно зростає і вже сягнула 114 осіб.

Через нічну атаку постраждали виробництва компаній «Фаренгейт» і Danaya, що спеціалізуються на пошиві одягу, пошкоджені залізниця та вагони із зерном, повідомив голова «Укрзалізниці» Олександр Перцовський, виробництво Запорізького заводу кольорових металів.