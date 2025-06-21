Російські війська у ніч на 21 червня здійснили масовану атаку на Полтавську область, застосувавши ракети та дрони, внаслідок чого зафіксовано влучання. Про це повідомив тимчасовий виконувач обов’язків начальника Полтавської ОВА Володимир Когут.
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Деталі
- За його словами, сили протиповітряної оборони знищили більшість ворожих цілей.
- Проте в Кременчуцькому районі зафіксовано прямі влучання та падіння уламків на об’єкти енергетичної інфраструктури та відкриті території.
- Одна людина отримала травми середньої тяжкості. Когут зазначив, що рятувальники працюють над усуненням наслідків атаки.
Контекст
Уночі Повітряні сили ЗСУ повідомляли про високомобільні цілі, що наближалися до Кременчука, а також про групи безпілотників, які рухалися в бік міста.
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