Російські війська у ніч на 21 червня здійснили масовану атаку на Полтавську область, застосувавши ракети та дрони, внаслідок чого зафіксовано влучання. Про це повідомив тимчасовий виконувач обов’язків начальника Полтавської ОВА Володимир Когут.