Samsung купує за €1,5 млрд німецького виробника систем вентиляції та кондиціювання на тлі ШІ-буму

Південнокорейська Samsung Electronics придбає німецького виробника систем вентиляції та кондиціювання FlaktGroup за €1,5 млрд на тлі зростання попиту на охолодження центрів обробки даних, пов’язаного з розвитком штучного інтелекту. Це стане найбільшою угодою компанії за останні вісім років, пише WSJ .

Деталі

Samsung оголосила про купівлю FlaktGroup у європейського інвестфонду Triton за $1,68 млрд. У компанії заявили, що ця угода має зміцнити позиції Samsung на світовому ринку HVAC-рішень (опалення, вентиляція, кондиціювання).

Особливо важливими є системи охолодження для дата-центрів, які швидко розвиваються через бум штучного інтелекту, зазначило видання.

Компанія продовжуватиме інвестувати у цей напрям як в один із ключових драйверів зростання. Закриття угоди очікується до кінця 2025 року, каже ТМ Ро, керівник підрозділу споживчої електроніки Samsung.

На тлі новини про угоду акції Samsung у середу зросли на 0,7%.

FlaktGroup постачає енергоефективні HVAC-системи для дата-центрів, аеропортів, медичних установ і транспортних хабів. Генеральний директор компанії Тревор Янг зазначив, що завдяки підтримці Samsung очікує ще швидше зростання бізнесу.

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Контекст

Samsung робить ставку на HVAC-ринок як один із пріоритетів майбутнього зростання. За оцінками дослідників, світовий ринок прикладних HVAC-рішень зростатиме на 8% щороку та досягне $99 млрд до 2030 року. Водночас сегмент охолодження дата-центрів зростає ще швидше – на 18% щороку.

Для Samsung це найбільше придбання з 2017 року, коли вона купила американського виробника аудіоелектроніки Harman International за $8 млрд.

Минулого року корейський гігант розширив свою присутність у Північній Америці, створивши спільне підприємство з американською Lennox International – постачальником продуктів клімат-контролю.