Samsung випускає найтонший смартфон у спробі випередити Apple (фото)

Компанія Samsung Electronics представила смартфон S25 Edge – свою найтоншу флагманську модель на сьогоднішній день, оснащену покращеними функціями штучного інтелекту, прагнучи випередити конкурента Apple, пише Reuters .

Ключові факти

Випуск S25 Edge покликаний задовольнити зростаючий попит, особливо з боку споживачів віком 20–30 років, на портативніші смартфони.

«Відгуки були однозначними: користувачі хотіли щось більш тонке і зручне для носіння, не жертвуючи при цьому продуктивністю», – заявила Samsung, яка внесла структурні зміни, щоб зменшити товщину внутрішніх компонентів, включаючи плату та системи охолодження. На презентації компанія Samsung відкинула побоювання щодо можливих проблем із продуктивністю та тепловідведенням пристрою.

Samsung повідомила, що S25 Edge надійде у продаж у Південній Кореї 23 травня, а в США – 30 травня, додавши, що компанія виведе його приблизно на ринки 30 країн, включаючи Китай та Європу.

Модель вартістю від $1099 має екран 6,7 дюйма (170 мм) і корпус товщиною 5,8 мм.

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Модель вартістю від $1099 має екран 6,7 дюйма (170 мм) і корпус товщиною 5,8 мм. Модель вартістю від $1099 має екран 6,7 дюйма (170 мм) і корпус товщиною 5,8 мм. Фото Getty Images Модель вартістю від $1099 має екран 6,7 дюйма (170 мм) і корпус товщиною 5,8 мм. Фото Getty Images Попередній слайд Наступний слайд

S25 Edge оснащений найновішими вбудованими функціями штучного інтелекту від Samsung, включаючи мультимодальний штучний інтелект, що дозволяє користувачам взаємодіяти з пристроєм у режимі реального часу, а також ставити запитання за допомогою камери.

Аналітики стверджують, що запуск був стратегічно розрахований на те, щоб випередити Apple, яка, як очікується, випустить тонший iPhone у другій половині цього року.

«Випустивши продукт на кілька місяців раніше, Samsung може вплинути на Apple і залучити споживачів, які шукають більш тонкі смартфони.

Контекст

За даними Counterpoint Research, у першому кварталі 2025 року Samsung стала провідним світовим виробником смартфонів, зайнявши 20% світового ринку та трохи обігнавши Apple, частка якої становила 19%.

Проте минулого місяця Samsung заявила, що постачання у другому кварталі можуть постраждати, якщо ризики введення мит призведуть до зниження попиту.

Водночас Apple розглядає можливість підвищення цін на свою осінню лінійку iPhone, прагнучи поєднати цей крок із новими функціями та змінами в дизайні, водночас уникаючи будь-якого повʼязування зростання цін з митами США на товари з Китаю, де збирається більшість її пристроїв. Про це The Wall Street Journal 12 травня повідомили джерела.