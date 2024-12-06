Forbes Digital підписка
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA

Що шукаємо?

Категорія
Новини
Дата

Сербія домовляється з Росією про продовження угоди з постачання газу

Аніта Прасад
Аніта Прасад
Forbes

1 хв читання

Сербія веде переговори з Росією про продовження контракту на постачання природного газу, що спливає у березні, і орієнтується на обсяги, аналогічні чинній угоді з «Газпромом», повідомив Bloomberg віце-премʼєр Сербії Александар Вулін 6 грудня.

⚡️ Хто, на вашу думку, заслуговує на звання «Підприємець року 2024»? Дізнайтесь більше про кожного з кандидатів та проголосуйте за посиланням. Ваш голос визначить переможця номінації «Вибір аудиторії».

Ключові факти

  • За словами Вуліна, Сербія завдяки «міцним відносинам» із Москвою «знаходиться в дуже хорошій позиції, щоб говорити про економіку, говорити з Росією про газову угоду» .
  • «Я абсолютно впевнений, що ми підпишемо нову угоду дуже скоро, що ми матимемо прекрасні умови», – заявив Вулін на Євразійському економічному форумі в ОАЕ.
  • Сербія знає про зміни у порядку оплати постачання російського газу через санкції США проти Газпромбанку, які президент Володимир Путін вніс 5 грудня, додав Вулін. «Що стосується платежів, то ми зробимо все, про що домовимося з Росією», – сказав він.

Контекст

Сербія балансує у своїх відносинах з Росією після вторгнення до України. Хоча Сербія не ухвалила санкції проти Москви, вона надала допомогу України та засудила агресію.

Сербія, яка споживає близько 3 млрд кубометрів газу на рік, покладається на російський «Газпром» приблизно на дві третини обсягів та отримує їх за вигідними цінами. Тим не менш, країна працювала над диверсифікацією своїх джерел, купуючи у газ Азербайджану та відкриваючи новий маршрут до терміналу скрапленого газу в Греції.

5 грудня Росія оновила порядок розрахунків за російський газ іноземними покупцями після нових санкцій США проти банку Газпромбанк. Для оплати поставок іноземний покупець повинен перевести суму в рублях на рублевий рахунок постачальника в уповноваженому банку, допускається також з цією метою зарахування в рублях від третіх осіб. З указу Путіна неясно, які банки можуть бути залучені для розрахунків за російський газ, крім Газпромбанку.

Матеріали по темі

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
В новому журналі: топ-202 найбільших компанії та досьє на 303 топменеджерів українських бізнесів
В новому журналі: топ-202 найбільших компанії та досьє на 303 топменеджерів українських бізнесів

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні