Сербія домовляється з Росією про продовження угоди з постачання газу

Сербія веде переговори з Росією про продовження контракту на постачання природного газу, що спливає у березні, і орієнтується на обсяги, аналогічні чинній угоді з «Газпромом», повідомив Bloomberg віце-премʼєр Сербії Александар Вулін 6 грудня.

Ключові факти

За словами Вуліна, Сербія завдяки «міцним відносинам» із Москвою «знаходиться в дуже хорошій позиції, щоб говорити про економіку, говорити з Росією про газову угоду» .

«Я абсолютно впевнений, що ми підпишемо нову угоду дуже скоро, що ми матимемо прекрасні умови», – заявив Вулін на Євразійському економічному форумі в ОАЕ.

Сербія знає про зміни у порядку оплати постачання російського газу через санкції США проти Газпромбанку, які президент Володимир Путін вніс 5 грудня, додав Вулін. «Що стосується платежів, то ми зробимо все, про що домовимося з Росією», – сказав він.

Контекст

Сербія балансує у своїх відносинах з Росією після вторгнення до України. Хоча Сербія не ухвалила санкції проти Москви, вона надала допомогу України та засудила агресію.

Сербія, яка споживає близько 3 млрд кубометрів газу на рік, покладається на російський «Газпром» приблизно на дві третини обсягів та отримує їх за вигідними цінами. Тим не менш, країна працювала над диверсифікацією своїх джерел, купуючи у газ Азербайджану та відкриваючи новий маршрут до терміналу скрапленого газу в Греції.

5 грудня Росія оновила порядок розрахунків за російський газ іноземними покупцями після нових санкцій США проти банку Газпромбанк. Для оплати поставок іноземний покупець повинен перевести суму в рублях на рублевий рахунок постачальника в уповноваженому банку, допускається також з цією метою зарахування в рублях від третіх осіб. З указу Путіна неясно, які банки можуть бути залучені для розрахунків за російський газ, крім Газпромбанку.