У листопаді українці витратили на нові авто понад 10 млрд грн. Це на 8% менше, ніж у жовтні

У листопаді на придбання нових легкових авто українці витратили 10,2 млрд грн, це на 12% більше, ніж торік та на 8% менше у порівнянні з попереднім місяцем, повідомляє асоціація «Укравтопром» 26 грудня.

Ключові факти

За даними «Укравтопром», близько половини цієї суми зібрали авто п’яти марок.

Найбільше грошей було сплачено за автомобілі японської марки Toyota– 1,6 млрд грн. Другий результат у BMW – 1,052 млрд грн. На третьому місці Volkswagen – 945 млн грн.

На моделі Audi українці витратили 853 млн грн і замикає п’ятірку лідерів цього рейтингу Mercedes-Benz – 731 млн грн.

У десятку популярних марок нових авто у листопаді, також потрапили Skoda, Renault, Lexus, Land Rover, Porsche.

Всього з початку року в Україні було реалізовано нових легковиків на суму 114,5 млрд грн., що на 19% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

Контекст

Впродовж листопада в Україні було зареєстровано трохи більше 5200 нових легкових авто, що на 3% менше, ніж торік. Відносно жовтня споживча активність на авторинку зменшилась на 10%.

У жовтні на придбання нових легкових авто українці витратили 11,1 млрд грн, це на 12% більше, ніж торік та на 3% більше у порівнянні з попереднім місяцем. Із наведеної асоціацією статистики випливало, що за останні 12 місяців нові легкові автомобілі в Україні подорожчали в середньому на 10-11%.

Водночас згідно даних Державної служби статистики, середні споживчі ціни купівлі транспортних засобів зросли за цей період лише на 5,3%.

У жовтні в Україні було реалізовано понад 5800 нових легковиків. Це всього на 1% більше, ніж у тому ж місяці минулого року. Відносно вересня споживча активність на авторинку збільшилась на 2%. Впродовж місяця український автопарк поповнили 16 300 вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону, це на 23% менше ніж торік. Це найменша в цьому році місячна кількість реєстрацій імпортованих авто з пробігом.