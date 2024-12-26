У листопаді українці витратили на нові авто понад 10 млрд грн. Це на 8% менше, ніж у жовтні

У листопаді на придбання нових легкових авто українці витратили 10,2 млрд грн, це на 12% більше, ніж торік та на 8% менше у порівнянні з попереднім місяцем, повідомляє асоціація «Укравтопром» 26 грудня.
Ключові факти
- За даними «Укравтопром», близько половини цієї суми зібрали авто п’яти марок.
- Найбільше грошей було сплачено за автомобілі японської марки Toyota– 1,6 млрд грн. Другий результат у BMW – 1,052 млрд грн. На третьому місці Volkswagen – 945 млн грн.
- На моделі Audi українці витратили 853 млн грн і замикає п’ятірку лідерів цього рейтингу Mercedes-Benz – 731 млн грн.
- У десятку популярних марок нових авто у листопаді, також потрапили Skoda, Renault, Lexus, Land Rover, Porsche.
- Всього з початку року в Україні було реалізовано нових легковиків на суму 114,5 млрд грн., що на 19% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.
Контекст
Впродовж листопада в Україні було зареєстровано трохи більше 5200 нових легкових авто, що на 3% менше, ніж торік. Відносно жовтня споживча активність на авторинку зменшилась на 10%.
У жовтні на придбання нових легкових авто українці витратили 11,1 млрд грн, це на 12% більше, ніж торік та на 3% більше у порівнянні з попереднім місяцем. Із наведеної асоціацією статистики випливало, що за останні 12 місяців нові легкові автомобілі в Україні подорожчали в середньому на 10-11%.
Водночас згідно даних Державної служби статистики, середні споживчі ціни купівлі транспортних засобів зросли за цей період лише на 5,3%.
У жовтні в Україні було реалізовано понад 5800 нових легковиків. Це всього на 1% більше, ніж у тому ж місяці минулого року. Відносно вересня споживча активність на авторинку збільшилась на 2%. Впродовж місяця український автопарк поповнили 16 300 вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону, це на 23% менше ніж торік. Це найменша в цьому році місячна кількість реєстрацій імпортованих авто з пробігом.
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