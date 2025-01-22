Оператор lifecell підвищить тарифи у лютому

Вартість тарифів третього за кількістю абонентів оператора lifecell підніметься у лютому. Про це в інтервʼю Forbes Ukraine сказав CEO DVL («Датагруп», «Воля» і lifecell) Михайло Шелемба.

Ключові факти

«На жаль, вимушена зміна цін для наявних абонентів буде. Вона пройде вже у лютому», — сказав Михайло Шелемба.

Причина — зростання вартості електроенергії. «Зростання вартості електроенергії відчули всі оператори. За минулий рік вона виросла майже вдвічі. На цей рік ми закладаємо 2,3 млрд грн витрат на це», — додав Шелемба.

«Завдяки оптимізації витрат, ми це зробимо вполовину менше від того, чого вимагають економічні умови. Востаннє для наявних абонентів ціна зростала майже півтора року тому, і то не для всіх, а лише для 15% бази», — розповів CEO DVL.

Перегляд цін не буде стосуватися нових клієнтів, які перенесли свій номер до lifecell з грудня. Вони мали можливість зафіксувати вартість тарифу до кінця року.

Контекст

На початку грудня «Київстар» повідомив про плани підвищити вартість тарифів у середньому – на 25%. «Vodafone Україна» – на близько 37% для тарифів передплати.

Натомість lifecell не підіймав тарифи і запустив акцію «сТОП-ціна» – для перенесених у його мережу номерів вартість тарифу фіксується до кінця 2025-го.

Майже 247 000 абонентів перенесли свій номер до lifecell у 2024-му. Це дасть оператору 28,1 млн грн виторгу щомісяця, або додаткові 337,2 млн грн за рік, за підрахунками Forbes Ukraine.