Uklon запустив клас авто для жінок з жінками-водійками

Ключові факти

Авто класу «Жіночий» почали роботу у Києві, Дніпрі, Одесі та Львові. «Компанія вивчатиме можливість розширення географії та запуску класу й в інших містах України», – йдеться у повідомленні Uklon.

Щоб замовити авто цього класу користувачі мають вказати свою стать у застосунку Uklon. Користувачі, у яких вказана стать «чоловіча», не зможуть замовити цей тип авто. Водійки зможуть скасувати поїздку по цьому класу, якщо на місці посадки її чекатиме пасажир, який не відповідає вказаній інформації у профілі.

Водійки не зобов’язані приймати замовлення лише класу «Жіночий», а можуть обрати замовлення інших класів, представлених у сервісі, додають у компанії.

Контекст

Лідер ринку онлайн-таксі Uklon планує у 2025 році збільшити кількість водійок на платформі до 5%, писав Forbes у лютому. Наразі з більш ніж 100 000 водіїв платформи жінки становлять понад 2%. З серпня 2024 року кількість водіїв Uklon зросла на 25%, писав Forbes у 2025-го. За словами співрозмовника видання з ринку райдхейлінгу, середній час роботи водія у сервісі скоротився з шести місяців до подекуди кількох тижнів. Причина – мобілізація та збільшення кількості людей, для яких це тимчасовий підробіток, додавав він.

У найближчого конкурента Bolt близько 3% водійок. 28 лютого компанія запустила у Києві клас авто Women for Women, де жінки можуть замовити поїздку з жінкою-водієм.