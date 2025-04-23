США очікують, що Україна та Росія поступляться частинами територій – Венс

США запропонували Росії та Україні чіткий план мирної угоди, який передбачає обмін територіями та заморожування конфлікту на поточних лініях фронту. У разі відмови США вийдуть із переговорів. Про це заявив віцепрезидент Джей Ді Венс, пише Bloomberg 23 квітня.

Деталі

«Нинішні лінії, або приблизно вони, стануть основою для нових кордонів», – сказав він журналістам.

Венс зазначив, що обидві сторони мають поступитися частиною контрольованих територій. «Потрібен територіальний обмін», – наголосив він, додавши, що для припинення бойових дій сторони повинні скласти зброю та зосередитися на розбудові своїх країн.

Віцепрезидент висловив оптимізм щодо переговорів, оскільки сторони досі діяли добросовісно. «Час прийняти пропозицію або США відійдуть від процесу», – попередив він.

Контекст

17 квітня в Парижі відбулися переговори щодо припинення війни між Росією та Україною за участю України, США, Франції, Німеччини та Великої Британії. Наступний раунд заплановано в Лондоні, але спецпосланець США Стів Віткофф і держсекретар Марко Рубіо не братимуть участі, пише Financial Times. Переговори очолить представник Трампа Кіт Келлог.

19 квітня New York Post повідомила, посилаючись на джерела, що міністр оборони України Рустем Умєров нібито на 90% підтримав мирний план США, представлений у Парижі. Умєров спростував це в інтерв’ю Sky News, заявивши, що його відомство не ухвалює політичних рішень. Українська влада назвала переговори «новим форматом», не розкриваючи деталей. За даними WSJ, пропозиція США включає визнання Криму частиною Росії та відмову від вступу України до НАТО.

Forbes Ukraine проаналізував, чи може Офіс президента України погодитися на такі умови, порівнявши інсайди західних ЗМІ з «червоними лініями» Києва. Росія поки не готова до угоди, відкладаючи ініціативи Трампа щодо перемир’я. Віткофф готує остаточну версію плану, можливо, зі зняттям частини санкцій.

21 квітня Путін заявив, що Кремль оцінить результати 30-годинного «великоднього перемир’я» перед розглядом тривалішої паузи, яку просувають Трамп і Зеленський. Того ж дня Трамп анонсував свій мирний план, який може передбачати розміщення європейських військ для забезпечення перемир’я, пише The New York Post.