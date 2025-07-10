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ЄС запускає програму гарантій на €3 млрд для залучення додатково €10 млрд в Україну – голова Єврокомісії

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Європейський Союз запускає програму гарантій для залучення в Україну додаткових €10 млрд інвестицій. Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на пленарній сесії Конференції з відновлення України (URC2025) у Римі 10 липня.

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Деталі

  • «Я рада повідомити про виділення понад €3 млрд для українського механізму, що включає гарантії та гранти. Угоди підписано сьогодні, і це дозволить залучити €10 млрд для реконструкції та відновлення України», – заявила Урсула фон дер Ляєн.
  • Президентка Єврокомісії оголосила про старт роботи першого Фонду глобальної підтримки, реконструкції та реновації України.
  • «Разом із приватним сектором ми створимо умови для інвестування в ключові напрями. Щоб посилити цей процес, ми прагнемо до тісної співпраці бізнесу з державними структурами», – наголосила вона.

Контекст

ЄС надав Україні майже €160 млрд підтримки з початку російського вторгнення. Ця сума включає фонд у розмірі €50 млрд, який передбачає гранти та кредити до 2027 року. 

Крім того, країни «Великої сімки» створили кредитний інструмент на $50 млрд, який погашатиметься за рахунок майбутніх прибутків від заморожених російських валютних резервів. Внесок ЄС складає €18,1 млрд. Наразі Київ отримав від Брюсселя шість траншів.

Раніше Bloomberg з посиланням на джерела писав, що ЄС розглядає можливість створення фонду на €100 млрд для довгострокової підтримки України. Очікується, що цей фонд стане частиною семирічного бюджету ЄС, який презентують у липні. У разі схвалення країнами-членами фінансування розпочнеться з 2028 року, забезпечуючи стабільну підтримку Україні.

Цей крок посилить роль ЄС у допомозі Україні, особливо на тлі зменшення підтримки з боку США, де адміністрація Дональда Трампа висловила сумніви щодо подальшого фінансування та тимчасово зупиняла постачання зброї минулого тижня, хоча згодом це рішення було скасовано. Новий фонд передбачає надання грантів і доступних кредитів від Європейської комісії, які будуть пов’язані з реформами для інтеграції України до ЄС.

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