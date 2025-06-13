Україна отримала черговий €1 млрд від ЄС, забезпечений доходами від активів РФ

Україна отримала €1 млрд від Європейського союзу в межах програми Extraordinary Revenue Acceleration (ERA). Про це 13 червня повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль. Залучені кошти спрямують на ключові видатки державного бюджету.

Ключові факти

Загалом за ініціативою ERA Україна отримала від Європейського Союзу вже €7 млрд. Цей ресурс забезпечений доходами від використання знерухомлених активів РФ. Очікується, що решту коштів від ЄС Україна отримуватиме частинами до кінця 2025 року.

Транш 12 червня став уже пʼятим надходженням макрофінансової допомоги від ЄС в межах ініціативи ERA.

«Дякуємо нашим партнерам за послідовну та надійну підтримку. Разом змусимо агресора заплатити за всі завдані Україні збитки», – написав Шмигаль.

За словами міністра фінансів Сергія Марченка, у 2025 році Європейський Союз надав Україні €10,5 млрд прямої бюджетної підтримки – це найбільший внесок серед усіх міжнародних партнерів. Зокрема, фінансування надійшло в межах інструментів ERA та Ukraine Facility.

Європейський Союз із лютого 2022 року є найбільшим надавачем прямої бюджетної допомоги Україні – €52,5 млрд на пріоритетні видатки держбюджету.

Контекст

У червні 2024-го лідери G7 погодили надання Україні кредиту на $50 млрд, який буде погашено за рахунок майбутніх прибутків від заморожених російських валютних резервів, що становлять приблизно €260 млрд.

Згідно з угодою, ЄС і США нададуть по $20 млрд, а решту $10 млрд буде розподілено між Великою Британією, Японією та Канадою.