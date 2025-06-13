Україна отримала черговий €1 млрд від ЄС, забезпечений доходами від активів РФ

Україна отримала €1 млрд від Європейського союзу в межах програми Extraordinary Revenue Acceleration (ERA). Про це 13 червня повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль. Залучені кошти спрямують на ключові видатки державного бюджету.
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Ключові факти
- Загалом за ініціативою ERA Україна отримала від Європейського Союзу вже €7 млрд. Цей ресурс забезпечений доходами від використання знерухомлених активів РФ. Очікується, що решту коштів від ЄС Україна отримуватиме частинами до кінця 2025 року.
- Транш 12 червня став уже пʼятим надходженням макрофінансової допомоги від ЄС в межах ініціативи ERA.
- «Дякуємо нашим партнерам за послідовну та надійну підтримку. Разом змусимо агресора заплатити за всі завдані Україні збитки», – написав Шмигаль.
- За словами міністра фінансів Сергія Марченка, у 2025 році Європейський Союз надав Україні €10,5 млрд прямої бюджетної підтримки – це найбільший внесок серед усіх міжнародних партнерів. Зокрема, фінансування надійшло в межах інструментів ERA та Ukraine Facility.
- Європейський Союз із лютого 2022 року є найбільшим надавачем прямої бюджетної допомоги Україні – €52,5 млрд на пріоритетні видатки держбюджету.
Контекст
У червні 2024-го лідери G7 погодили надання Україні кредиту на $50 млрд, який буде погашено за рахунок майбутніх прибутків від заморожених російських валютних резервів, що становлять приблизно €260 млрд.
Згідно з угодою, ЄС і США нададуть по $20 млрд, а решту $10 млрд буде розподілено між Великою Британією, Японією та Канадою.
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