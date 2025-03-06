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Український розробник ШІ-платформи для обробки розвідданих Griselda залучив інвестиції від інвесткомпанії Double Tap

Люба Балашова /з особистого архіву
Люба Балашова
Forbes

1 хв читання

Фінсько-українська інвесткомпанія Double Tap (DTI) стала лідінвестором українського стартапу Griselda, що спеціалізується на рішеннях з обробки даних для оборони та безпеки. Сума раунду – $600 000. Про це Forbes Ukraine повідомили у пресслужбі інвесткомпанії.  

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Ключові факти 

  • «Нам вдалося залучити понад $600 000 інвестицій та отримати $250 000 грантового фінансування у другій половині 2024 року», – каже засновник Double Tap Олесь Худоба.  Середній чек Double Tap Investments (DTI) – від $100 000 до $300 000.
  • «Завдяки підтримці DTI ми отримуємо не тільки кошти, але і доступ до операційного досвіду та глибокої експертизи в галузі», – цитується у релізі засновник Griselda Олексій Теплухін. За його словами, це дозволить компанії розширювати можливості обробки даних та зміцнювати партнерство з європейськими та міжнародними організаціями безпеки.  
  • Завдяки цій стратегічній інвестиції DTI зміцнює свою позицію, як ключовий інвестор високотехнологічних компаній у сфері оборонних технологій, йдеться у повідомленні інвесткомпанії.
  • Партнерство має допомогти Griselda надалі розвивати свою платформу, використовуючи штучний інтелект для більш ефективної обробки й аналізу різних типів даних, зазначив Теплухін.

Контекст  

Double Tap Investments розпочала роботу в листопаді 2023-го. Інвесткомпанія базується у Фінляндії та працює в Україні, спеціалізується на трансформаційних технологічних секторах, серед яких оборона, кібербезпека та штучний інтелект. 

Griselda – геоінформаційна платформа, розроблена для підвищення ситуаційної обізнаності та покращення процесу прийняття рішень у військових та гуманітарних операціях. Платформа заснована на концепції злиття даних з різних джерел OSINT, агентурної, радіоелектронної та супутникової та аеророзвідки, створюючи всебічну оперативну картину. 

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