UPG зверталась в АМКУ про оренду «приватівських» АЗК, але комітет не прийняв заяву

Приватне підприємство «Укрпалетсистем» 30 квітня подало до Антимонопольного комітету України заяви на отримання дозволів для взяття під контроль 34 автозаправних станцій, що належать групі «Приват», пише «NV Бізнес» .

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Йшлося про оренду комплексів, які належать десяти компаніям, зокрема ТОВ «Текіла Голд», ТОВ «Скай Проєкт», ТОВ «Корсо Таун» та іншим.

Антимонопольний комітет повернув заяви без розгляду через невідповідність вимогам порядку розгляду справ про концентрацію суб’єктів господарювання.

За інформацією «NV Бізнес» із посиланням на три джерела в паливному ритейлі, група компаній UPG планує масштабнішу угоду – оренду з можливістю викупу близько 400 станцій мережі Avias.

Контекст

Група «Приват», яка раніше була однією з найбільших в Україні, зіткнулася з кризою після націоналізації ключових активів – «Укрнафти» та «Укртатнафти» восени 2022 року. Починаючи з осені 2024 року, пальне на АЗС «Привату» почало зникати, а з 2025 року зникло повністю.

Учасники ринку неодноразово повідомляли про спроби продати частину мережі. Куратор нафтового бізнесу «Привату» Михайло Кіперман намагається реалізувати мережу АЗС за допомогою кількох агентів, але процес ускладнюється через заплутану структуру власності та відсутність необхідних документів.

На ринку також ходили чутки про можливий продаж усієї мережі одному покупцеві.