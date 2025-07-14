Ціни на сільськогосподарську землю в Україні продовжують зростати після відкриття ринку: середня вартість гектара зросла на 60% – до 60 700 грн станом на червень. Про це пише «Опендатабот» з посиланням на дані Держгеокадастру.

Деталі

За чотири роки українці інвестували в землю понад 30,4 млрд грн, уклавши 339 644 угоди купівлі-продажу на загальну площу 636 000 га. Кількість угод зросла на 13% порівняно з першим півріччям роботи ринку (липень-грудень 2021 року), а їхня загальна сума збільшилася майже втричі – з 2,85 млрд грн до 8,22 млрд грн.

У перші місяці після запуску ринку в липні 2021 року активність була високою: укладали понад 2 000 угод на місяць із середньою ціною 95 700 грн за гектар. Проте ажіотаж поступово згасав, і до грудня 2021 року ціна впала до 33 700 грн/га. З початком повномасштабної війни у 2022 році ринок практично зупинився, зокрема в травні було укладено лише 323 угоди.

Відновлення почалося влітку 2022 року, але обсяги залишалися низькими – до 4 600 угод на місяць, що втричі менше, ніж наприкінці 2021 року.

У 2023 році ринок стабілізувався: кількість угод зросла до 4-7 000 щомісяця, а ціна піднялася з 39 000 грн/га на початку року до 42 000 грн/га наприкінці. У 2024 році ринок став доступним для компаній, але значного сплеску не відбулося, ймовірно, через обмеження для компаній з іноземними власниками, говорять аналітики.

З березня 2024 року кількість угод перевищувала 9 000 на місяць, а їхня загальна сума – 1 млрд грн щомісяця. Ціна за гектар у 2024 році коливалася в межах 43-52 000 грн.

Найдорожча земля станом на червень 2025 року – на Івано-Франківщині (126 600 грн/га), Львівщині (118 300 грн/га) та Київщині (89 400 грн/га). Серед прифронтових регіонів лідирує Дніпропетровщина з ціною 73 900 грн/га. Найдешевша земля – у прифронтових областях: Запорізька (38 300 грн/га), Херсонська (39 100 грн/га), Чернігівська (41 100 грн/га), Миколаївська (41 600 грн/га) та Одеська (41 800 грн/га).

Найактивніше у 2025 році купують землю на Полтавщині (5 400 угод), Вінниччині (5 400) та Київщині (4 700).

Контекст

Ринок сільськогосподарських земель в Україні запрацював з 1 липня 2021 року, спочатку дозволяючи лише фізичним особам-громадянам України купувати до 100 га. У 2023 році обіг земель зріс на 58% (до 172 900 га), але залишався на 40% нижчим від довоєнного рівня, а ціни зросли на 8,3%.

З 2024 року юридичні особи отримали право купувати до 10 000 га. За два роки реформи продано 275 157 га (1% від загальної площі сільгоспземель). Третій квартал 2024 року став рекордним з початку війни: укладено 28 400 угод на 62 700 га, що на 3% більше, ніж у попередньому кварталі, та на 29% за кількістю угод і 39% за площею порівняно з 2023 роком. Капіталізація ринку зросла на 332 млрд грн ($3,9 млрд).