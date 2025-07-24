У 2024-му виторг Zone3000, що входить у топ-10 українських IT-компаній за кількістю працівників, був до $100 млн. Про це в інтерв’ю Forbes Ukraine сказав співвласник та СЕО Сергій Скуріхін. Досі її фінпоказники були не відомі, бо Zone3000 не публікує звіти й відсутня в українських реєстрах.

Ключові факти

Zone3000, яка є одним з найбільших IT-роботодавців в Україні, збільшила виторг на 15% у 2024-му, за словами Скуріхіна. Цифра – до $100 млн.

Цього року компанія також очікує на зростання виторгу, але менш стрімке. «Хочу, щоб показник зріс на 10% порівняно з минулим роком», – каже CEO компанії.

Юрособа Zone3000 зареєстрована в Дубаї, ОАЕ. 90% команди перебувають в Україні, але в українських відкритих реєстрах відсутня інформація про її фінансові показники.

Контекст

Найбільшим клієнтом Zone3000 останні 20 років залишається американський доменний реєстратор Namecheap. Namecheap у 2024-му збільшив виторг на 18% до $398 млн, повідомляв генеральний директор компанії Річард Кіркендалл в X у січні 2025 року. Це приватна компанія – її акції не торгуються на біржі, а детальна фінансова звітність не публікується.

У Zone3000 з моменту її заснування не було відділу продажу. Останні три роки компанія будує його. Але залучення нових клієнтів залишається процесом, який займає місяці й роки. «Ми почали в той час, коли ринок пішов у піке», – каже Скуріхін.

Основна мета компанії – залучення великого клієнта за кордоном. «Ми не шукаємо маленьких клієнтів», – додає CEO Zone3000.

Крім сервісного, Zone3000 прагне розвивати продуктовий напрям. В наступні місяці компанія хоче вийти на ринок ШІ-продуктів. «Дивимося на приклади застосування ШІ – що можна швиденько зробити й викинути на ринок. Отримаємо таким чином експертизу і, можливо, колись заробимо з цього», – каже Скуріхін.