За результатом голосування 18 червня Верховна Рада не ухвалила рішення про запровадження експортного мита на олійні . Про це повідомив народний депутат від фракції «Голос» Ярослав Железняк.

Деталі

10% мита на експорт запропонували запровадити нардепи «Слуги народу» Дмитро Кисилевський та Андрій Мотовиловець в межах правки №40 до законопроєкту №13134.

Ця правка, за розрахунками Кисилевського, мала принести економіці України до $400 млн на рік та зменшити експорт ріпаку та сої на 50%.

Запропоновані зміни не підтримав ряд профільних асоціацій: Всеукраїнська аграрна рада, Європейська бізнес асоціація та Українська зернова асоціація. Як відреагував бізнес – у матеріалі Forbes Ukraine.

Контекст

У 1999-му в Україні запровадили 23% мита на експорт соняшнику. Це рішення, за словами ініціатора правки Дмитра Кисилевського, спричинило розвиток переробних потужностей в Україні: «Наразі 98% соняшнику переробляється всердині. Так має бути з соєю та ріпаком за 10 років», – пояснював він.

У 2017-му вже була спроба запровадження «соєвих правок», внаслідок якої посівні площі під соєю скоротились на 21%, за даними Мінекономіки. У 2020-му рішення скасували.