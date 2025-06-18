За результатом голосування 18 червня Верховна Рада не ухвалила рішення про запровадження експортного мита на олійні. Про це повідомив народний депутат від фракції «Голос» Ярослав Железняк.
Купуйте передплату з економією 25% на 6 номерів Forbes Ukraine зі змістовними матеріалами, рейтингами та аналітикою, за ціною 1799 грн замість
2400 грн.
Деталі
- 10% мита на експорт запропонували запровадити нардепи «Слуги народу» Дмитро Кисилевський та Андрій Мотовиловець в межах правки №40 до законопроєкту №13134.
- Ця правка, за розрахунками Кисилевського, мала принести економіці України до $400 млн на рік та зменшити експорт ріпаку та сої на 50%.
- Запропоновані зміни не підтримав ряд профільних асоціацій: Всеукраїнська аграрна рада, Європейська бізнес асоціація та Українська зернова асоціація. Як відреагував бізнес – у матеріалі Forbes Ukraine.
Контекст
У 1999-му в Україні запровадили 23% мита на експорт соняшнику. Це рішення, за словами ініціатора правки Дмитра Кисилевського, спричинило розвиток переробних потужностей в Україні: «Наразі 98% соняшнику переробляється всердині. Так має бути з соєю та ріпаком за 10 років», – пояснював він.
У 2017-му вже була спроба запровадження «соєвих правок», внаслідок якої посівні площі під соєю скоротились на 21%, за даними Мінекономіки. У 2020-му рішення скасували.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.