Група компаній Vitagro, яка вже запустила біометановий завод потужністю 3 млн куб. м на рік у Хмельницькій області, планує за 1,5 роки збудувати ще два подібні заводи вартістю €6-6,5 млн кожен, повідомила пресслужба компанії.

Деталі

«Ми маємо намір звести ще два заводи з виробництва біометану. Очікується, що обсяги виробництва на одному підприємстві становитимуть 3 млн куб. м, а на іншому – 5 млн куб. м. Кожен завод оцінюємо в €6-6,5 млн. На це потрібно приблизно 1,5 року», – зазначили у Vitagro.

Щодо експорту біометану з першого заводу, у компанії повідомили, що після тестової партії у лютому весь обсяг виробництва продається за ринковими цінами в країни, зокрема Німеччину та Велику Британію, але деталей не уточнили.

У компанії припустили, що для розширення біометанових потужностей Vitagro може співпрацювати з українськими банками.

«Наш завод на 3 млн куб. м біометану, який виробляється з гноївки тваринницьких комплексів, працює на повну. Ми створюємо пайплайн і звертаємося до Укргазбанку з пропозицією співпраці», – заявили у Vitagro.

Під час війни група інвестувала €20 млн у реконструкцію придбаного наприкінці 2022 року спиртзаводу в Тернопільській області, перетворивши його на біоетанольний завод.

«Ми переобладнали завод і виробляємо 25 000 тонн біоетанолу на експорт, переробляючи 85 000 тонн кукурудзи», – пояснили у компанії.

У Vitagro сподіваюся на співпрацю з українськими паливними компаніями, які з 1 травня зобов’язані продавати бензини з 5% вмістом біоетанолу, але поки імпортують готовий продукт із Європи.

Контекст

У лютому 2025 року Vitagro заявляла про плани досягти проєктної потужності біометанового заводу в 3 млн куб. м у 2025 році та, за умови успішного експорту, збудувати ще два заводи в Хмельницькій і Рівненській областях. Тоді ж ішлося про можливість залучення іноземних інвесторів.

Компанія розраховувала, що інвестиції в перший біометановий завод (€6 млн) окупляться за п’ять років, а за сприятливої ринкової кон’юнктури – швидше. Собівартість біометану становить понад €500 за 1000 куб. м, тоді як середня експортна ціна в Європу, за даними голови Біоенергетичної асоціації України Георгія Гелетухи, сягає €900 за 1000 куб.

6 лютого 2025 року Vitagro експортувала першу партію біометану обсягом 67 000 куб. м до Німеччини.

Vitagro займається вирощуванням і переробкою сільгоспкультур, фруктів, овочів, молочним тваринництвом і свинарством, обробляючи близько 85 000 га землі в Хмельницькій, Тернопільській та Рівненській областях. У 2022 році група придбала Марилівський спиртзавод у Тернопільській області.