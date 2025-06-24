На Arricano Real Estate, власника чотирьох торгових центрів в Україні, наклали санкції. Компанія розглядає шляхи захисту як в Україні, так і в Міжнародному та інвестиційному арбітражі, йдеться в офіційному повідомленні.

Ключові факти

Президент Володимир Зеленський 22 червня підписав указ про запровадження санкцій РНБО проти девелопера торгових центрів Arricano Real Estate (Кіпр), його естонського акціонера Рауно Тедера та його батька Гіллара Тедера, фінансового директора Arricano Лаурі Рейнберга.

Санкції введено проти низки юридичних осіб, пов’язаних із девелопером та його власниками, зокрема U.A. Terra Property Management Ltd., Museo Holdings Ltd., Sunloop Co Ltd. та ін.

Під санкції потрапила російська компанія ТОВ «Зелене місто» та зареєстроване в Сімферополі ТОВ «Південна галерея».

Санкції передбачають блокування активів, обмеження торговельних операцій, заборону участі у приватизації, в оренді державного майна, заборону на набуття у власність земельних ділянок тощо.

Arricano Real Estate розцінює введення санкцій як «чергову спробу безпідставного блокування діяльності компаній групи Arricano в Україні», йдеться в офіційному повідомленні пресслужби. Це матиме негативні наслідки на сплату податків і може призвести до скорочення робочих місць, стверджує компанія.

«З чиєїсь подачі Президент України ввів санкції проти багаторічних роботодавців та інвесторів, які тривалий час вкладали чималі кошти в економіку України і не зупиняли цей процес після початку повномасштабної війни. Водночас постійно відстоюючи своє право на ведення бізнесу і захищаючи власні бізнес-активи», – йдеться в офіційному повідомленні Arricano.

Arricano розглядає шляхи захисту своїх прав як в Україні, так і в юрисдикції Європейського союзу – Міжнародному та інвестиційному арбітражі. «Ми продовжимо всіма можливими правовими засобами захищати власні активи в Україні», – заявили у компанії.

Девелопер також планує відновити в Інвестиційному арбітражі процес навколо київського ТРЦ SkyMall, який «був добровільно призупинений нами під час повномасштабної війни через бажання не посилювати економічні проблеми країни у воєнному стані», повідомляє пресслужба.

Контекст

У квітні 2024 року компанія Arricano Real Estate PLC заявляла, що її активи в Україні намагаються забрати силовим шляхом із використанням впливу на правоохоронні та судові органи, йшлося у заяві директора Маргуса Курма.

Напередодні суд вирішив передати в управління АРМА два ТРЦ компанії – City Mall у Запоріжжі й «Сонячна Галерея» у Кривому Розі.

У травні 2024-го АРМА оголошувало конкурсні відбори управителів для ТРК «Сонячна Галерея» і ТРК City Mall. Їхня мета – «проведення попередніх консультацій та аналіз ринку для підготовки тендерної документації для конкурсу з відбору управителя арештованими активами», повідомляло агентство.

29 серпня 2024 року слідчий суддя Соломʼянського районного суду м. Київ виніс ухвали, якими скасував арешт трьох ТРК. Це «Сонячна Галерея» у Кривому Розі, City Mall у Запоріжжі, «Проспект» у Києві.

Arricano стверджує, що з 2023 року її активи в Україні перебувають під системним тиском з боку силових структур.

«Компанії групи Arricano в Україні пройшли через обшуки, пресинг з боку силових структур, судові процеси, спробу передачі активів в управління АРМА, блокування діяльності дочірніх компаній», — йдеться в повідомленні.

Сторона обвинувачення підозрює компанію у нібито перерахуванні прибутку від діяльності чотирьох ТРЦ в Україні до держави-агресора.

Arricano заперечує це звинувачення і повідомила, що з 24 лютого 2022-го до 16 жовтня 2023-го у компаній групи в Україні були відсутні будь-які перерахування грошових коштів за кордон.