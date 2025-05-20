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Заборгованість за відшкодування ПДВ перед бізнесом перевищила 30 млрд грн – Гетманцев

Аніта Прасад
Аніта Прасад
Forbes

1 хв читання

Залишок невідшкодованих сум ПДВ платникам податків зріс до 30,36 млрд грн станом на 1 травня, повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев 20 травня. Обсяг збільшився на 3,9 млрд грн у порівнянні з березнем 2025 року.

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Ключові факти

  • За словами Гетманцева, фінансовим органам не вдалося вирішити проблему зростання залишку невідшкодованих сум ПДВ і воно продовжилося.
  • У січні-квітні платники податків отримали 55,47 млрд грн бюджетного відшкодування, з яких 11,8 млрд грн платниками режиму експортного забезпечення і 4,3 млрд грн платникам Клубу білого бізнесу.
  • Водночас залишок невідшкодованих сум на 1 травня зріс до 30,4 млрд грн та збільшився на 3,9 млрд грн у порівнянні до попереднього місяця.   
  • На зростання залишку вплинуло: не перерахування Казначейством платникам ПДВ 4,5 млрд грн, не виконання рішень судів (сума в оскарженні зросла до 7,7 млрд грн), а також зростання обсягу заяв про відшкодування ПДВ, що передаються до документальної перевірки до 38,4%.

Контекст

З початку року на третину збільшився обсяг відшкодування ПДВ порівняно з минулим роком, казав у квітні голова ДПС Руслан Кравченко. Зокрема, за перший квартал відшкодували 42,4 млрд грн і податкова служба працює над збереженням позитивної тенденції.

Водночас Геманцев у квітні повідомляв, що до нього почали надходити звернення від платників податків про повернення практики затримання у відшкодуванні податку на додану вартість. У січні-березні платники податків отримали 42,5 млрд грн бюджетного відшкодування. При цьому залишок не відшкодованих сум на 1 квітня складав 26,5 млрд грн.

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