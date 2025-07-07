Деталі

Universal уклала угоду про купівлю Downtown за $775 млн через Virgin Music Group, щоб розширити послуги з дистрибуції, видання музики та роялті. Downtown обслуговує понад 5000 клієнтів із 20 офісів.

Понад 200 керівників незалежної індустрії вважають, що угода посилить Universal, яка контролює 40% європейського ринку звукозапису (за даними Omdia), і зашкодить конкуренції. У листі до очільниці з конкуренції ЄС Терези Рібери вони закликали провести поглиблене розслідування.

Підписанти, зокрема Річард Берджесс (A2IM), Ендрю Кеш (CIMA), Джеремі Ласкелес (Blue Raincoat Music) і Мартін Гольдшмідт (Cooking Vinyl), наголосили на потребі справедливого доступу до інфраструктури без залежності від конкурента.

Єврокомісія аналізує угоду і до 22 липня вирішить, схвалити її чи розпочати розслідування. Представник Virgin Music заявив, що угода надасть нові можливості партнерам, а альтернативи залишаться доступними.

Європейський альянс композиторів і авторів (ECSA) також закликав заблокувати угоду, стверджуючи, що вона обмежить вибір митців і конкуренцію на ринку, який уже контролюють кілька великих гравців.

Контекст

У грудні 2024 року Universal Music Group через свій лейбл Virgin Music Group оголосила про придбання компанії Downtown Music Holdings за $775 млн. Угода передбачає повну виплату готівкою й має бути завершена в другій половині 2025 року, після погодження з регуляторами. Метою є розширення можливостей у сфері музичного видавництва, дистрибуції, управління роялті та роботи з незалежними артистами.

Downtown була заснована у 2007 році й на сьогодні обслуговує понад 5 000 клієнтів із 20 офісів по всьому світу. Серед активів компанії – добре відомі бренди, зокрема FUGA, CD Baby, Songtrust, Curve, а також власні підрозділи з музичного видавництва та сервісів для лейблів і виконавців. Загальний річний дохід Downtown оцінюється приблизно у $900 млн, із чистими прибутками на рівні $130 млн і EBITDA близько $40 млн.

Universal є світовим лідером на музичному ринку, контролюючи близько 37% ринку США. Злиття з Downtown дозволить компанії посилити присутність у сегменті незалежної музики, зокрема в Латинській Америці, де Downtown має сильні позиції.