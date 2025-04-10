ЗСУ скасували мобілізацію екскерівника ДФС Насірова, розпочали розслідування

Військова служба правопорядку у ЗСУ проводить службове розслідування за фактом призову на військову службу колишнього голови Державної фіскальної служби (ДФС) Романа Насірова в ході судового процесу, йдеться у повідомленні ВСП 10 квітня.
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Ключові факти
- ВСП встановила, що солдат запасу Насіров був призваний на військову службу до лав ЗСУ під час мобілізації на особливий період.
- Призов військовозобов’язаного, який добровільно виявив бажання служити в лавах ЗСУ, був здійснений за наказом по стройовій частині командира військової частини А0139 від 7 квітня.
- Зазначається, що ця військова частина підпорядкована Головному командному центру ЗСУ. Її підрозділи беруть безпосередню участь у бойових діях.
- За попередньою інформацією, командир визнав наказ протиправним та скасував його.
- Матеріали розслідування за ознаками можливого перевищення повноважень передадуть до правоохоронних органів.
Контекст
9 квітня стало відомо, що Насіров, якого звинувачують у зловживанні службовим становищем, за власною ініціативою мобілізувався до лав ЗСУ на завершальній стадії розгляду справи. Це відбулося на етапі судових дебатів по справі, де Насіров і колишній керівник департаменту ДФС (Володимир Новіков) є обвинуваченими. Захисник Насірова подав клопотання про зупинення кримінального провадження у звʼязку з мобілізацією свого підзахисного.
Вищий антикорупційний суд (ВАКС) має прийняти рішення щодо цього клопотання 11 квітня.
Згідно з документами, 7 квітня Насіров був призначений на посаду сапера з окладом у 2640 грн. Підставою для зарахування до військової частини стала довідка про проходження військово-лікарської комісії від 30 січня.
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