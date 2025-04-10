ЗСУ скасували мобілізацію екскерівника ДФС Насірова, розпочали розслідування

Військова служба правопорядку у ЗСУ проводить службове розслідування за фактом призову на військову службу колишнього голови Державної фіскальної служби (ДФС) Романа Насірова в ході судового процесу, йдеться у повідомленні ВСП 10 квітня.

Ключові факти

ВСП встановила, що солдат запасу Насіров був призваний на військову службу до лав ЗСУ під час мобілізації на особливий період.

Призов військовозобов’язаного, який добровільно виявив бажання служити в лавах ЗСУ, був здійснений за наказом по стройовій частині командира військової частини А0139 від 7 квітня.

Зазначається, що ця військова частина підпорядкована Головному командному центру ЗСУ. Її підрозділи беруть безпосередню участь у бойових діях.

За попередньою інформацією, командир визнав наказ протиправним та скасував його.

Матеріали розслідування за ознаками можливого перевищення повноважень передадуть до правоохоронних органів.

Контекст

9 квітня стало відомо, що Насіров, якого звинувачують у зловживанні службовим становищем, за власною ініціативою мобілізувався до лав ЗСУ на завершальній стадії розгляду справи. Це відбулося на етапі судових дебатів по справі, де Насіров і колишній керівник департаменту ДФС (Володимир Новіков) є обвинуваченими. Захисник Насірова подав клопотання про зупинення кримінального провадження у звʼязку з мобілізацією свого підзахисного.

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) має прийняти рішення щодо цього клопотання 11 квітня.

Згідно з документами, 7 квітня Насіров був призначений на посаду сапера з окладом у 2640 грн. Підставою для зарахування до військової частини стала довідка про проходження військово-лікарської комісії від 30 січня.