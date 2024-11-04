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Принципи бізнесу, дружнього до ветеранів і ветеранок /Getty Images/Forbes
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Принципи бізнесу, дружнього до ветеранів і ветеранок

Starlight Media
Starlight Media
В партнерстві з Forbes
Veteran Hub
Veteran Hub
В партнерстві з Forbes
Forbes Ukraine
Forbes Ukraine
Forbes
Міністерство у справах ветеранів України
Міністерство у справах ветеранів України
В партнерстві з Forbes

3 хв читання

Принципи бізнесу, дружнього до ветеранів і ветеранок, створені Starlight Media за експертної підтримки Veteran Hub, в колаборації з Forbes Ukraine та за підтримки Міністерства у справах ветеранів. Підписати їх може кожна компанія. Фото Getty Images/Forbes

Ці принципи створені Starlight Media за експертної підтримки Veteran Hub, в колаборації з Forbes Ukraine та за підтримки Міністерства у справах ветеранів.

Новий номер Forbes Ukraine: 202 найбільші приватні компанії та 303 ефективних СЕО. Замовляйте та отримуйте два журнали за ціною одного! 

Принципи

  • Забезпечувати лідерство в темі підтримки ветеранів і ветеранок на найвищому управлінському рівні. Особисте залучення СЕО, членів Правління, Наглядової ради до теми та контролю реалізації рішень, спрямованих на підтримку ветеранів і ветеранок.
  • Забезпечувати справедливі та недискримінаційні умови для рекрутингу та повернення ветеранів/ок на робоче місце. Навчання рекрутингових/hr команд, підготовка керівників/ць, інформування про прагнення роботодавця щодо найму ветеранів/ок, гнучкі умови праці після повернення, профільні програми адаптації/менторства.
  • Створювати корпоративні програми та можливості для освіти та перекваліфікації ветеранів і ветеранок. Доступ до загальнокорпоративної освіти, створення спеціалізованих курсів для ветеранів/ок та їхніх сімей, програми перекваліфікації та пошуку альтернативного місця роботи у разі поранень чи зміни професійного інтересу.
  • Інвестувати в розбудову корпоративної культури, дружньої до ветеранів і ветеранок. Загальне навчання для команд, формування профільних спільнот, залучення всіх працівників до соціальних проєктів, якими опікується компанія (для ветеранів/ок, їхніх партнерів/ок і сімей загиблих.
  • Забезпечувати доступ до якісних програм підтримки фізичного та психологічного здоров’я, сприяти реабілітації. Корпоративні програми страхування, сервіси психологічної підтримки, бенефіти на відвідування спортзалів, сеансів масажу, басейнів тощо.
  • Забезпечувати увагу до гендерних особливостей і потреб ветеранів і ветеранок. Врахування гендерної складової у програмах медичної підтримки, протидії стереотипам, програмах підтримки батьківства, протидії насильству та домаганням тощо.
  • Створювати програми та сервіси для підтримки сімей ветеранів і ветеранів/ок, а також сімей загиблих і безвісти зниклих. Збереження фокуса уваги на підтримці партнерів/ок і членів сімей у програмах освіти, корпоративних бенефітах, пільгах.
  • Забезпечувати інвестиції в розбудову інклюзивних робочих просторів, сервісів і продуктів. Безбар’єрне робоче місце, адаптація робочих місць і профілів посад, інвестиції в доступність сервісів і послуг для людей з інвалідністю (клієнтів, працівників/ць, партнерів/ок.
  • Підтримувати ветеранів/ок, їхні сім’ї та справедливо відображати їхній досвід і потреби в маркетингових комунікаціях і кампаніях. Принципи недискримінаційного висвітлення/представлення, не поширення стереотипів щодо ветеранів/ок, відображення їхніх потреб у своєму контенті та кампаніях.
  • Підтримувати бізнес ветеранів/ок , їхніх партнерів/ок і сімей загиблих. Підтримка ветеранських бізнесів у закупівлі, політиках закупівель, маркетингових зусиллях)
  • Підтримувати ветеранські спільноти та профільні громадські організації, адвокатувати інтереси ветеранів/ок та їхніх сімей на локальному та національному рівнях. Благодійні внески на підтримку ветеранських спільнот і профільних НГО, надання ресурсів бізнесу (просторів/техніки/знань) для їхнього більш ефективного функціонування, адвокаційні соціальні та інформаційні кампанії.
  • Шанувати пам’ять загиблих працівників/ць.
  • Вимірювання та звітність. Забезпечення регулярного та сегментованого вимірювання якості сервісів і програм для підтримки ветеранів і ветеранок, публікація звітності щодо дій на підтримку ветеранів/ок та їхніх сімей для стейкхолдерів (співробітників, партнерів, суспільства.
Принципи бізнесу, дружнього до ветеранів і ветеранок /Фото 1
Принципи бізнесу, дружнього до ветеранів і ветеранок /Фото 2
Принципи бізнесу, дружнього до ветеранів і ветеранок /Фото 3
Принципи бізнесу, дружнього до ветеранів і ветеранок /Фото 4
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Меморандум підписали

  1. Олександр Богуцький, СЕО Starlight Media
  2. Олександр Комаров, президент компанії «Київстар»
  3. Сергій Гришков, СЕО Uklon
  4. Олена Плахова, членкиня Ради директорів «Нової пошти»
  5. Тарас Панасенко, співвласник та генеральний директор мережі мультимаркетів «Аврора»
  6. Марія Стефанишин, адміністративна директорка Kormotech
  7. Андрій Обрізан, генеральний директор фармацевтичної компанії «Дарниця»
  8. Ірина Шинкаренко, заступниця голови товариства «Епіцентр»
  9. Сергій Наумов, голова правління Ощадбанку
  10. Оксана Журович, СЕО OMD Group
  11. Лариса Чернишова, заступниця голови правління з питань фінансів, виконуюча обовʼязки голови правління Приватбанку
  12. Ярослав Пахольчук, СЕО 1+1 Media
  13. Анастасія Фролова, генеральна менеджерка Softserve в Україні
  14. Андрій Коротков, генеральний директор «Інтерпайп»
  15. Володимир Костюк, СЕО «Фармак»
  16. Степан Мітіш, віцепрезидент, голова ЕРАМ Україна
  17. Віктор Лотоус, голова правління ПРАТ «Полтавський ГЗК» FERREXPO POLTAVA MINING
  18. Андрій Крупа, СEO ELEKS
  19. Юрій Сорочинський, генеральний директор Nemiroff
  20. Андрій Пивоварський, СЕО WOG

Якщо ваша компанія готова долучитися до руху українського бізнесу – повідомте нам у формі за посиланням: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe922HYqpjfqErupE6j-r3mwcWD8d3fXFMSKiW-lUp1h6m8tA/viewform?usp=sf_link 

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