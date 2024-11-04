Категорія Компанії Дата 04 листопада 21:05 Принципи бізнесу, дружнього до ветеранів і ветеранок Starlight Media В партнерстві з Forbes Veteran Hub В партнерстві з Forbes Forbes Ukraine Forbes Міністерство у справах ветеранів України В партнерстві з Forbes 3 хв читання Зберегти

Принципи бізнесу, дружнього до ветеранів і ветеранок, створені Starlight Media за експертної підтримки Veteran Hub, в колаборації з Forbes Ukraine та за підтримки Міністерства у справах ветеранів. Підписати їх може кожна компанія. Фото Getty Images/Forbes