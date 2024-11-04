Принципи бізнесу, дружнього до ветеранів і ветеранок

Ці принципи створені Starlight Media за експертної підтримки Veteran Hub, в колаборації з Forbes Ukraine та за підтримки Міністерства у справах ветеранів.
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Принципи
- Забезпечувати лідерство в темі підтримки ветеранів і ветеранок на найвищому управлінському рівні. Особисте залучення СЕО, членів Правління, Наглядової ради до теми та контролю реалізації рішень, спрямованих на підтримку ветеранів і ветеранок.
- Забезпечувати справедливі та недискримінаційні умови для рекрутингу та повернення ветеранів/ок на робоче місце. Навчання рекрутингових/hr команд, підготовка керівників/ць, інформування про прагнення роботодавця щодо найму ветеранів/ок, гнучкі умови праці після повернення, профільні програми адаптації/менторства.
- Створювати корпоративні програми та можливості для освіти та перекваліфікації ветеранів і ветеранок. Доступ до загальнокорпоративної освіти, створення спеціалізованих курсів для ветеранів/ок та їхніх сімей, програми перекваліфікації та пошуку альтернативного місця роботи у разі поранень чи зміни професійного інтересу.
- Інвестувати в розбудову корпоративної культури, дружньої до ветеранів і ветеранок. Загальне навчання для команд, формування профільних спільнот, залучення всіх працівників до соціальних проєктів, якими опікується компанія (для ветеранів/ок, їхніх партнерів/ок і сімей загиблих.
- Забезпечувати доступ до якісних програм підтримки фізичного та психологічного здоров’я, сприяти реабілітації. Корпоративні програми страхування, сервіси психологічної підтримки, бенефіти на відвідування спортзалів, сеансів масажу, басейнів тощо.
- Забезпечувати увагу до гендерних особливостей і потреб ветеранів і ветеранок. Врахування гендерної складової у програмах медичної підтримки, протидії стереотипам, програмах підтримки батьківства, протидії насильству та домаганням тощо.
- Створювати програми та сервіси для підтримки сімей ветеранів і ветеранів/ок, а також сімей загиблих і безвісти зниклих. Збереження фокуса уваги на підтримці партнерів/ок і членів сімей у програмах освіти, корпоративних бенефітах, пільгах.
- Забезпечувати інвестиції в розбудову інклюзивних робочих просторів, сервісів і продуктів. Безбар’єрне робоче місце, адаптація робочих місць і профілів посад, інвестиції в доступність сервісів і послуг для людей з інвалідністю (клієнтів, працівників/ць, партнерів/ок.
- Підтримувати ветеранів/ок, їхні сім’ї та справедливо відображати їхній досвід і потреби в маркетингових комунікаціях і кампаніях. Принципи недискримінаційного висвітлення/представлення, не поширення стереотипів щодо ветеранів/ок, відображення їхніх потреб у своєму контенті та кампаніях.
- Підтримувати бізнес ветеранів/ок , їхніх партнерів/ок і сімей загиблих. Підтримка ветеранських бізнесів у закупівлі, політиках закупівель, маркетингових зусиллях)
- Підтримувати ветеранські спільноти та профільні громадські організації, адвокатувати інтереси ветеранів/ок та їхніх сімей на локальному та національному рівнях. Благодійні внески на підтримку ветеранських спільнот і профільних НГО, надання ресурсів бізнесу (просторів/техніки/знань) для їхнього більш ефективного функціонування, адвокаційні соціальні та інформаційні кампанії.
- Шанувати пам’ять загиблих працівників/ць.
- Вимірювання та звітність. Забезпечення регулярного та сегментованого вимірювання якості сервісів і програм для підтримки ветеранів і ветеранок, публікація звітності щодо дій на підтримку ветеранів/ок та їхніх сімей для стейкхолдерів (співробітників, партнерів, суспільства.
Меморандум підписали
- Олександр Богуцький, СЕО Starlight Media
- Олександр Комаров, президент компанії «Київстар»
- Сергій Гришков, СЕО Uklon
- Олена Плахова, членкиня Ради директорів «Нової пошти»
- Тарас Панасенко, співвласник та генеральний директор мережі мультимаркетів «Аврора»
- Марія Стефанишин, адміністративна директорка Kormotech
- Андрій Обрізан, генеральний директор фармацевтичної компанії «Дарниця»
- Ірина Шинкаренко, заступниця голови товариства «Епіцентр»
- Сергій Наумов, голова правління Ощадбанку
- Оксана Журович, СЕО OMD Group
- Лариса Чернишова, заступниця голови правління з питань фінансів, виконуюча обовʼязки голови правління Приватбанку
- Ярослав Пахольчук, СЕО 1+1 Media
- Анастасія Фролова, генеральна менеджерка Softserve в Україні
- Андрій Коротков, генеральний директор «Інтерпайп»
- Володимир Костюк, СЕО «Фармак»
- Степан Мітіш, віцепрезидент, голова ЕРАМ Україна
- Віктор Лотоус, голова правління ПРАТ «Полтавський ГЗК» FERREXPO POLTAVA MINING
- Андрій Крупа, СEO ELEKS
- Юрій Сорочинський, генеральний директор Nemiroff
- Андрій Пивоварський, СЕО WOG
Якщо ваша компанія готова долучитися до руху українського бізнесу – повідомте нам у формі за посиланням: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe922HYqpjfqErupE6j-r3mwcWD8d3fXFMSKiW-lUp1h6m8tA/viewform?usp=sf_link
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