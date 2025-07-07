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Чем платят богатые. Что украинцы думают о бизнесменах из списка Forbes Ukraine? Исследование Gradus Research

Борис Давиденко /Антон Забельский для Forbes Ukraine
Борис Давиденко
Forbes

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Как украинцы относятся к самым богатым соотечественникам? Благодаря исследованию Gradus Research, мы знаем ответ. Если коротко – самых крупных бизнесменов не любят и плохо знают. Из утешительных новостей – бизнесменов-политиков не любят еще сильнее

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В июне 2025 Gradus Research для Forbes Ukraine провела соцопрос по поводу отношения к топ-15 бизнесменам из списка Forbes. Также были добавлены наследники – сыновья Рината Ахметова и Петра Порошенко.

Поверхностный вывод: крупных бизнесменов в Украине не любят, только у соучредителя SoftServe Тараса Кицмея доли негативного и положительного отношения одинаковы, остальные в красной зоне. Прослеживается паттерн: хуже относятся к предпринимателям, которые были или на данный момент в политике. В топе – Петр Порошенко и его сын Алексей.

Помнят украинцы политика Сергея Тигипко, также им не нравится и подсанкционный экс-депутат Вадим Новинский. Рекордсмен антисимпатий – Игорь Коломойский. И это отношение именно к Коломойскому, а не к «Привату». У его партнера Геннадия Боголюбова негатива в три раза меньше.

Близки к нейтральным показатели Юрия Косюка, Андрея Веревского, Александра Конотопского и Рината Ахметова. Самый богатый украинец является еще и лидером по доле симпатизирующих ему – 39%. «Причина – благотворительность и акцентированная эффективная коммуникация по поводу социальных инициатив предпринимателя», – объясняет основательница и директор Gradus Research Евгения Близнюк.

Еще один вывод: предпринимателей по периметру «Ахметов – Коломойский и бизнесмены-политики» знают плохо. Фамилии Веревский, Косюк, Конотопский, Кицмей не знакомы большинству украинцев. А 31% не знает владельцев сети «Эпицентр» Галину и Александра Герег.

Украинских бизнесменов может утешить тот факт, что большинство американских миллиардеров тоже в красной зоне. Симпатий больше только у Уоррена Баффета и Билла Гейтса. Среди лидеров нелюбви – Марк Цукерберг и Джефф Безос.

Чем платят богатые. Что украинцы думают о бизнесменах из списка Forbes Ukraine? Исследование Gradus Research /Фото 1
Чем платят богатые. Что украинцы думают о бизнесменах из списка Forbes Ukraine? Исследование Gradus Research /Фото 2
Чем платят богатые. Что украинцы думают о бизнесменах из списка Forbes Ukraine? Исследование Gradus Research /Фото 3

*Копирайты к фото, использованным в инфографиках: Getty Images (11); Shutterstock; УНИАН; предоставлены пресс-службами: «Эпицентр», Kernel, взято с открытых источников (2); Александр Роженюк/предоставлен МХП; Евгений Хиль, Антон Забельский (2), Александр Чекменев, для Forbes Ukraine.

Материал опубликован в журнале Forbes Ukraine №3 [36] за апрель – май 2025 года.

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