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Зернотрейдер ADM Ukraine змінив гендиректора

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Олексій Кособоков /Grain Ukraine Conference

Олексій Кособоков Фото Grain Ukraine Conference

З 1 липня посаду генерального директора ADM Ukraine – одного з найбільших експортерів зерна в Україні – зайняв Олексій Кособоков. Про свідчать дані сервісу YouControl. 

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Деталі 

  • Комерційний директор ADM Ukraine Олексій Кособоков змінив на посаді CEO Ірину Присяжнюк, яка керувала компанією з 2009 року.
  • ADM Ukraine входить до першої пʼятірки найбільших експортерів зерна, після Kernel, Louis Dreyfus та «Нібулон».

Контекст

«АДМ Трейдинг Україна» входить до глобальної Archer Daniels Midland (ADM), яка є частиною «великої четвірки» продовольчих компаній (ABCD).

За даними Forbes Ukraine, у 2022 році компанія стала третім найбільшим експортером агропродукції в Україні з обсягом понад $500 млн. В Україні ADM володіє сімома елеваторами загальною потужністю 623 200 т, олійно-екстракційним заводом у Чорноморську (200 000 т) та зерновим терміналом в одеському порту. У 2021/2022 маркетинговому році компанія планувала збільшити експорт до 5 млн т.

У березні 2022 року ADM, як і інші аграрні гіганти (Cargill, Louis Dreyfus), переорієнтувала експорт на залізницю та автотранспорт, а згодом повернулася до роботи через «зерновий коридор» в одеських портах.

У 2023 році виторг компанії скоротився на 35% і склав 16,4 млрд грн. Збитки зменшились в два рази, до 883 млн грн.

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