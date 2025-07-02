З 1 липня посаду генерального директора ADM Ukraine – одного з найбільших експортерів зерна в Україні – зайняв Олексій Кособоков. Про свідчать дані сервісу YouControl.

Деталі

Комерційний директор ADM Ukraine Олексій Кособоков змінив на посаді CEO Ірину Присяжнюк, яка керувала компанією з 2009 року.

ADM Ukraine входить до першої пʼятірки найбільших експортерів зерна, після Kernel, Louis Dreyfus та «Нібулон».

Контекст

«АДМ Трейдинг Україна» входить до глобальної Archer Daniels Midland (ADM), яка є частиною «великої четвірки» продовольчих компаній (ABCD).

За даними Forbes Ukraine, у 2022 році компанія стала третім найбільшим експортером агропродукції в Україні з обсягом понад $500 млн. В Україні ADM володіє сімома елеваторами загальною потужністю 623 200 т, олійно-екстракційним заводом у Чорноморську (200 000 т) та зерновим терміналом в одеському порту. У 2021/2022 маркетинговому році компанія планувала збільшити експорт до 5 млн т.

У березні 2022 року ADM, як і інші аграрні гіганти (Cargill, Louis Dreyfus), переорієнтувала експорт на залізницю та автотранспорт, а згодом повернулася до роботи через «зерновий коридор» в одеських портах.

У 2023 році виторг компанії скоротився на 35% і склав 16,4 млрд грн. Збитки зменшились в два рази, до 883 млн грн.