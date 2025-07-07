Apple подала апеляцію на штраф у €500 млн, накладений Єврокомісією за порушення закону про цифрові ринки. Компанія вважає покарання безпрецедентним, а нові вимоги до роботи App Store – шкідливими для розробників і користувачів, пише Bloomberg .

Деталі

ЄС у квітні цього року оштрафував Apple в межах Digital Markets Act (DMA) за те, що компанія не дозволяла розробникам вільно перенаправляти користувачів на сторонні сайти для покупок. Регулятор зобовʼязав компанію усунути порушення протягом 60 днів, пригрозивши додатковими штрафами за невиконання вимог.

(DMA) за те, що компанія не дозволяла розробникам вільно перенаправляти користувачів на сторонні сайти для покупок. Регулятор зобовʼязав компанію усунути порушення протягом 60 днів, пригрозивши додатковими штрафами за невиконання вимог. У червні компанія оновила політики App Store у ЄС, зокрема: запровадила багаторівневу структуру комісій – 5% або 13% плюс додатково 2% за залучення користувачів; дозволила активніше рекламувати альтернативні способи оплати; погодилася на розширення терміну «steering» (перенаправлення користувача за межі App Store).

Apple зазначила, що такі зміни створюють плутанину для розробників і знижують якість користувацького досвіду.

Контекст

Це вже не перший конфлікт Apple із регуляторами у світі. У США суд зобов’язав компанію дозволити розробникам перенаправляти користувачів на сторонні сайти для оплати, що загрожує втратами в мільярди доларів щороку.

У квітні Apple та Meta Platforms Inc. були визнані винними в порушенні суворих правил DMA для найбільших у світі технологічних компаній. У ЄС Apple уже має історію суперечок із Брюсселем – зокрема, компанії довелося боротися із зобов’язанням виплатити €13 млрд Ірландії у вигляді податків. Alphabet (Google) за останні роки отримала штрафів на понад $8 млрд.