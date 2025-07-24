Законопроєкт про відновлення незалежності НАБУ та САП, який скасовує норми закону № 12414, набрав необхідну кількість підписів і був поданий на реєстрацію. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк 24 липня.

Деталі

За його словами, документ підтримали 48 депутатів від партій «Голос», «Слуга народу», «Європейська солідарність» і «Батьківщина». Нардеп Ярослав Юрчишин зазначив, що Верховна Рада зможе проголосувати за цей закон уже завтра.

Раніше Ярослав Железняк повідомляв, що парламент пішов на «перерву» до 20-х чисел серпня, але наступного тижня планується позачергове засідання. Точна дата ще не визначена, поки перевіряють за голосами, «коли це максимально можливо».

Контекст

22 липня Верховна Рада 263 голосами ухвалила закон, який вносить зміни до Кримінального процесуального кодексу України, регулюючи досудове розслідування зникнення осіб безвісти за особливих обставин під час воєнного стану. Цей закон обмежує незалежність НАБУ та САП. Того ж дня президент Володимир Зеленський підписав документ, який опублікували в «Голосі України», і 23 липня він набув чинності.

Закон викликав критику з боку політиків, громадських активістів та представників Євросоюзу. Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос назвала його ухвалення «кроком назад» і наголосила, що незалежність НАБУ та САП є критично важливою для євроінтеграційних процесів України.

Ухвалення закону спричинило суспільний резонанс. 22 липня ввечері в Києві, Львові, Дніпрі, Одесі та Тернополі відбулися акції протесту. У центрі Києва зібралися кілька тисяч мітингувальників, які скандували: «Вето на закон», «Ганьба», «Руки геть від НАБУ», «Поверніть Європу».

23 липня президент Зеленський провів зустріч із керівниками правоохоронних та антикорупційних органів через суспільний резонанс навколо цього закону. Він зазначив, що протягом двох тижнів буде розроблено «спільний план дій», який включатиме адміністративні та законодавчі рішення для зміцнення роботи інституцій, усунення суперечностей і нейтралізації загроз. «Усі працюватимуть разом, ми підтримаємо на політичному рівні», – запевнив президент.

Керівники НАБУ та САП заявили, що зміни до законодавства суттєво підривають їхню незалежність, і закликали до законодавчих заходів для відновлення втрачених гарантій. Увечері 23 липня Зеленський у своєму зверненні пообіцяв повернути незалежність НАБУ та САП через президентський законопроєкт.