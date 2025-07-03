Маркетинг-директорка компанії DIM Дар’я Бедя внесла заставу у розмірі 44 млн грн за віцепрем’єра та міністра національної єдності Олексія Чернишова, повідомляє «Радіо Свобода». DIM заявив, що припинив з нею співпрацю і розпочав службове розслідування.

Деталі

DIM не має жодного відношення до ситуації, пов’язаної з внесенням застави у розмірі 44 млн грн за Олексія Чернишова, повідомили Forbes Ukraine у пресслужбі компанії. У коментарі зазначається, що «ця дія» є особистим рішенням Дар’ї Беді, яка на момент внесення застави надавала послуги з організації діяльності маркетингу та просування DIM.

Компанія не знала про наміри Беді та розпочала службове розслідування: DIM припинив з нею співпрацю. «Ми залишаємо за собою право вжити подальших кадрових та юридичних рішень залежно від розвитку ситуації», – повідомляє пресслужба компанії.

Контекст

23 червня 2025 року НАБУ та САП повідомили про підозру чинному віцепремʼєр-міністру України Олексію Чернишову. Він перебував на посаді міністра розвитку громад із березня 2020 року до листопада 2022-го. Його підозрюють у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі для себе та третіх осіб.

Він став шостим підозрюваним у справі про начебто корупційну оборудку в будівельній сфері за участю топпосадовців держави. За версію слідчих, міністр начебто отримав неправомірну вигоду у вигляді знижки на квартири в уже зведених житлових комплексах на загальну суму понад 14,5 млн грн.

27 червня 2025 року Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав Чернишову запобіжний захід у вигляді застави у 120 млн грн без тримання під вартою.

2 липня 2025 року «Радіо Свобода» з`ясувало, хто вніс заставу за Чернишова. Найбільшу частину застави в розмірі 66 мільйонів гривень внесла ТОВ «Форавто тор» з Дніпра. Ця компанія була зареєстрована у квітні 2025 року і спеціалізується на оптовій торгівлі деталями для автомобілів.

44 млн грн внесла Дарія Бедя, а дружина Чернишова Світлана спочатку внесла 10 млн грн, а згодом ще 2 668 грн.