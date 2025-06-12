Деталі

Це дозволяє українському насінню цих культур вільно потрапляти на ринок ЄС без додаткових перевірок, оскільки якість українського виробництва відповідає стандартам Євросоюзу.

З 2020 року Україна вже мала еквівалентність для зернових, а тепер цей статус поширився на чотири додаткові культури, відкриваючи нові можливості для експорту насіння.

Рішення набере чинності через 20 днів після публікації в Офіційному журналі ЄС.

Контекст

ЄС запровадив пільговий режим торгівлі для України з червня 2022 року, продовживши його у 2023-му. Через протести фермерів у 2023 році Брюссель тимчасово обмежив імпорт окремих видів української агропродукції, а Польща, Словаччина та Угорщина ввели односторонні заборони на зерно.

13 травня 2024 року Рада ЄС продовжила лібералізацію торгівлі до 5 червня 2025 року, додавши механізм екстреного гальмування для чутливих продуктів, якщо їх імпорт у 2024-му перевищить середні обсяги 2021-2023 років.

Міністерство економіки оцінило потенційні втрати українських експортерів через скасування режиму вільної торгівлі з Євросоюзом, який припиняє діяти 5 червня. Через потенційне повернення ринкових тарифів вони можуть втратити €2,9 млрд доходу на рік, йдеться у матеріалі Forbes Ukraine.