Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн виступає за відкриття першого кластеру в переговорах з Україною про членство. Про це фон дер Ляєн написала на платформі X 27 червня. Вона наголосила, що Україна виконала свої зобовʼязання у проведенні реформ.

Ключові факти

«Під невблаганним вогнем Україна здійснює реформу за реформою. Ось чому Комісія захищає відкриття першого кластеру переговорів», – пояснила очільниця Єврокомісії.

Вона наголосила, що Україна виконала свої зобовʼязання і тепер ЄС також має виконати свої.

«Тому що процес вступу ґрунтується на заслугах. І Україна заслуговує на рух уперед», – наголосила вона.

26 червня на саміті в Брюсселі 26 лідерів ЄС виступили за відкриття першого кластера у вступних переговорах з Україною, але Угорщина заблокувала це рішення. Таким чином саміт Європейського союзу не зміг дійти спільної думки щодо подальшого зближення з Україною через вето прем’єр-міністр Угорщини Віктора Орбана, пише ЄП.

Усі держави Євросоюзу, крім Угорщини, стверджують що Європейська рада «підтверджує невід’ємне право України на вибір власної долі» і «непохитно підтримує шлях України до членства в ЄС». Також вони високо оцінили темпи реформ, пов’язаних з процесом вступу і привітали «значний прогрес»

Орбан заявив, що блокує переговори з Україною про її вступ до Європейського Союзу через війну. «Проблема – у війні. Якщо ми інтегруємо Україну в Європейський Союз, ми інтегруємо війну. А ми не хочемо бути в одній спільноті з країною, яка перебуває у стані війни і становить неминучу загрозу для нас. Бо якщо член ЄС перебуває у війні, це значить, що ЄС – у війні, а нам це не подобається», – цитує Орбана «Радіо Свобода».

Європейська рада не змогла ухвалити 18-й пакет санкцій для Росії за війну, яку вона веде проти України, випливає з висновків по Україні, які були ухвалені в ході засідання Європейської ради на рівні глав держав та урядів. Напередодні стало відомо, що Словаччина не підтримає новий пакет санкцій Євросоюзу щодо Росії і вимагатиме відкласти голосування доти, доки не буде дозволено побоювання Словаччини щодо постачання газу після 2027 року, заявив 26 червня премʼєр-міністр Роберт Фіцо.

Контекст

Україна подала заявку на членство в ЄС 28 лютого 2022 року, на п’ятий день повномасштабного вторгнення Росії. 17 червня Єврокомісія рекомендувала визнати європейську перспективу України та надати їх статус кандидата на вступ до спільноти. 23 червня 2022 року Україна отримала статус кандидата на вступ до ЄС.

Сама процедура членства – це процес, який охоплює складний набір кроків та умов, які зазвичай можуть тривати понад 10 років. Хорватія була останньою країною, яка приєдналася до блоку. Процес подання заявки тривав 10 років, перш ніж її було офіційно прийнято в 2013 році.

Україна в 2025 році хоче відкрити всі шість кластерів переговорів про членство в ЄС. Кожен кластер відкривається одностайною згодою всіх країн-членів Євросоюзу та, по суті, є напрямком законодавства, яке необхідно привести у відповідність до норм ЄС.

Попри виконання необхідних умов, Україна так і не змогла відкрити перший і ключовий кластер – «Основи». Причиною вже традиційно стали вето Угорщини та категорична позиція угорського прем’єра Віктора Орбана. Про те, як 26 країн-членів ЄС можуть спробувати подолати вето обхідним шляхом, дізнався Forbes Ukraine.