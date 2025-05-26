Ціни на природний газ у Європі продовжили зростати після оголошення про незаплановане скорочення потужностей на гігантському родовищі Тролл у Норвегії, що ще більше обмежило постачання від найбільшого постачальника регіону. Про це пише Bloomberg 26 травня.

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У понеділок базові ф’ючерси зросли на 2,2%, продовжуючи зростання чотирьох тижнів поспіль. Трейдери дедалі більше стурбовані доступністю палива через масштабний сезон технічного обслуговування в Норвегії та ризики зростання попиту в інших регіонах, що споживають газ і конкурують із Європою.

Європа перебуває під тиском, адже необхідно поповнити величезні підземні сховища після минулої зими, яка залишила їх більш спорожнілими, ніж зазвичай.

Несподівані відключення чи сплески попиту ускладнюють залучення додаткових обсягів газу. Хоча наразі поповнення сховищ триває, ціни залишаються волатильними через новини про перебої, що компенсувало понад половину втрат квітня.

Контекст

Після скорочення російського газового експорту Норвегія стала ключовим постачальником палива до Європи, хоча високі ціни викликали хвилю критики. Зрештою, уряди й трейдери пристосувалися до нових ринкових реалій, і звинувачення щодо надприбутків поступово стихли.

2022 року експорт норвезького газу досяг рекордної позначки – 1,4 трлн крон ($130 млрд), що підкріпило нову роль країни як енергетичного лідера регіону.

Компанія Equinor, фактично замінивши «Газпром», забезпечила близько двох третин зі 109 млрд кубометрів норвезького газу, експортованого до ЄС торік. Її зростаючий вплив став очевидним улітку 2023-го: оголошення про продовження техобслуговування на кількох ключових об’єктах миттєво спричинило стрибок цін на газ майже на 20%.

Родовище Тролл зіткнулося з проблемами зовнішнього електропостачання, які почалися минулого тижня, тоді як планове технічне обслуговування на переробному заводі Нюхamna та родовищі Ааста Ханстен також триває.