Франція з жовтня веде переговори з Україною про розробку корисних копалин для свого ВПК

Франція веде переговори з Україною з жовтня 2024-го щодо розробки українських корисних копалин для своєї оборонної промисловості, заявив Franceinfo міністр збройних сил Франції Себастьєн Лекорню 27 лютого. Він наголосив, що Україна зробила «низку пропозицій не лише США, а й Франції».

Ключові факти

Лекорню пояснив, що Франція працює над цією темою вже кілька місяців, з «минулої осені», коли президент України Володимир Зеленський під час візиту до Парижа «включив питання сировини до свого плану перемоги».

Міністр повідомив, що президент України зробив «низку пропозицій не лише США, а й Франції».

Він додав, що мінерали потенційно будуть використовуватись для виробництва військової техніки. «Нашій оборонній промисловості знадобиться певна кількість дуже важливої ​​сировини для наших власних систем озброєння, і не наступного року, а протягом наступних 30 або 40 років», – прогнозує Лекорню.

Він наголосив, що Франції треба «диверсифікувати» імпорт цього виду мінералу і президент Еммануель Макрон попросив його «вступити в дискусію з українцями».

Міністр додав, що «подобається нам це чи ні, економічні питання завжди переплітаються з військовими, стратегічними чи безпековими питаннями».

Контекст

Високопосадовці США в останні дні тиснули на Зеленського, щоб той підписав угоду про надра. Однак президент України заявив, що в угоді мають бути чіткі гарантії безпеки. Як повідомили джерела Sky News, Зеленський не готовий схвалити угоду, оскільки Україна бачить «низку проблемних питань» у проєкті.

25 лютого Україна погодила умови угоди зі США про спільне розроблення своїх мінеральних ресурсів, включно з нафтою і газом, писало видання Financial Times з посиланням на проєкт документа. В угоді відсутнє будь-яке посилання на гарантії безпеки США, на яких наполягав Київ.

Трамп підтвердив, що Зеленський збирається приїхати до Вашингтона 28 лютого для того, щоб підписати угоду про надра.

26 лютого Кабінет міністрів ухвалив рішення, необхідні для підписання угоди між Україною та США про надра і створення Інвестиційного фонду відбудови. Премʼєр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що у результаті переговорів ця угода стала «значно кращою», вона не містить положення про борг і передбачає спільне володіння фондом.

За словами президента Володимира Зеленського, угода «може великий успіх мати чи тихенько пройти» і успіх залежатиме від розмови із президентом Дональдом Трампом». Проєкт є прийнятним, оскільки він не прирікає Україну на статус «країни-боржника», а деякі з початкових вимог команди Трампа було знято, вважає президент.